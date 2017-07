Embajador de la risa: el encuentro de tres niños sirios refugiados con Piñón Fijo

“El idioma es importante… pero esos ojo hablan, eh”, dice Piñón Fijo mientras ve a la pequeña Ghres Jalboukh (7) que lo mira fijamente, entre tímida y emocionada por tener en frente a quien es su último gran ídolo. Todo es nuevo para ella: escuchar hablar en español, estar en un diario frente a un fotógrafo y un periodista, conocer al payaso por el que empezó a balbucear sus primeras palabras en la que sería, de enero a esta parte, su nueva vida.

Está a 13 mil kilómetros de distancia física (y otro tanto cultural) del que supo ser su hogar, en Damasco, Siria, ciudad que su familia debió abandonar por los padecimientos de la guerra.

Desde el 19 de enero, Ghres vive en Córdoba junto a su padre Essam (36), su madre Zamar (37) y sus hermanos Gan (11) y Jouly (8). Las hijas de la familia cordobesa que los recibió les hicieron escuchar las canciones de Piñón Fijo a los chicos como para generar el primer contacto con la cultura y el idioma español. La fascinación fue inmediata.

Este diario buscó desde hace varios meses propiciar el encuentro entre el emblemático payaso y los pequeños nuevos cordobesitos, aunque debido a la intensa agenda del artista finalmente se pudo concretar ahora. Ghres cumplió años hace dos meses y de hecho el payaso le había enviado un video saludándola porque estaba de gira por el norte del país. Para los chicos, la espera para el “cara a cara” valió la pena.

El encuentro se dio en la redacción de La Voz, a dónde los niños llegaron acompañados de su mamá y Maruca El Hay, la señora cordobesa que los recibió en su hogar (ver aparte). Con su carisma y encanto natural para relacionarse con los chicos, Piñón tomó su guitarra y como un alquimista transformó la lógica timidez de los niños en sonrisas, usando la barrera idiomática hasta a su favor.

“Dentro de Piñón Fijo existe un señor que tiene raíces en medio oriente: mis abuelos por parte materna eran sirio libaneses, y toda la descendencia es de apellido Sabagh, así que cuando me llegó el contacto para conocer a los chicos, obviamente que además de porque me encanta poder darle una sonrisa a los chicos, en este caso me tocó un gen que tenía por ahí”, comenta el payaso.

Gan y Jouly, los dos más grandes, son los que mejor se manejan hablando en español, pero igualmente la canción Vocales que son cinco, que repasa las letras y se baila simulando sus formas con las manos, no podía ser mejor para romper el hielo. Es la “introducción a la gramática” con más onda que podrían llegar a conseguir.

“Gracias a la magia de internet tenemos muchos amigos de distintas partes del mundo, pero no siempre existe la posibilidad de estar tan cerca como ahora”, cuenta Piñón, también movilizado por la reunión. La realidad de los hermanitos Jalboukh es absolutamente distinta a la que tenían en su país de origen, y cosas que para cualquiera aquí serían rutinarias, como tener de mascota a un perro, a ellos los sorprenden. “Acá en todas las casas hay perros. ¡Allá nadie tenía!”, explican abriendo sus ojos como dimensionando su asombro.

Cambio de roles

Piñón despliega todo su carisma para aprender ahora él algunas palabras en árabe, y les pide a los chicos que le enseñen cómo se dice “luna” para reinterpretar Una luna en la laguna, con algunas palabritas en la lengua materna de los niños.

Así se suceden las canciones, y llega Una casita con la coreografía con las manos, mientras los hermanitos Jalboukh van entrando en confianza y hasta terminan cantando el difícil rap de La mochila de Piñón. Todo un desafío para quien está aprendiendo a hablar español, que los chicos lo toman como una diversión.

Pero este intercambio se da en ambos sentidos, gracias al espíritu inquieto del payaso. “La música, como siempre, es un vehículo de unir culturas. Yo tengo amigos de distintas partes del mundo y siempre la curiosidad que tengo era qué cantaban cuando eran chiquitos, para que yo pueda aprender también”. Después de un pequeño debate y la súplica de Piñón, los chicos entonan una canción infantil mientras el flamante “payabuelo” va repitiendo cada una de las frases: los ojitos de los chicos se transforman en sonrisas, como si no pudieran creer que están viendo a su último ídolo cantar en árabe. Piñón incluso se va con tarea a la casa: su hijo Jere, el cómplice perfecto para sus aventuras, le graba la canción que cantaron los chicos “para aprenderla como corresponde”.

Llega la hora de la despedida, y los tres niños se funden en un abrazo intenso con el payaso. Grandes y chicos están emocionados. Por un segundo, el mismo mundo que les mostró a estos pequeños la horrorosa cara de la guerra parece un lugar mucho mejor.

La hospitalidad cordobesa y un guiño del destino

Este nuevo comienzo que la familia Jalboukh emprende en Córdoba nunca hubiera sido posible sin la generosidad de Maruca El Hay, la cordobesa que los recibió en su casa a través del Programa Especial de Visado Humanitario para Extranjeros Afectados por el Conflicto de la República Árabe Siria. “Tía Maruca”, como ellos la llaman, ya había recibido a la tía de los hermanitos hace un año y medio, y este año se ofreció a recibir a los pequeños Jalboukh y sus padres. “A todo le encontraba solución: iba a mandarlos a la escuela pública (de hecho les consiguió banco en la Escuela Gobernador Álvarez), alguien me daría ropa, mis hermanos me iban a dar plata para la comida... pero el problema era que como soy jubilada tenía el sueldo muy bajo y por eso no me permitían albergarlos. Ahí fue cuando una sobrina mía se hizo cargo, aunque paran en mi casa”, detalla la mujer.

Una ayuda mutua

Macuca hizo el contacto a través de la iglesia siriana ortodoxa a la que concurre, buscando gente que fuera a vivir con ella porque se sentía sola. “Ahora dejé las pastillas contra la depresión, dejé la cama que me llamaba, y me siento bien con ellos. Por eso les digo que al final a esto lo hice como un favor para mí también”, confiesa la mujer. “Tuvimos mucha suerte en conocerla”, resume Zamar, y la verdad es que el azar siguió estando de su lado.

A la semana de llegar a Córdoba, el papá consiguió trabajo en un restaurante de comida árabe y la madre, cuidando los niños de una familia de la colectividad. “Y lo más importante es que a los 15 días de llegar, el Ejercito de Siria lo estaba convocando a mi marido para ir a la guerra”, agrega la mujer de mirada profunda, eternamente agradecida por haber tomado la dura decisión de exiliarse.

Para los dos chicos más grandes, “el cole no es difícil”, aunque la más pequeña levanta la mano y asume que para ella sí. Gan además se enganchó con el fútbol, jugando en la escuelita de Universidad Nacional de Córdoba. “Ya gané una medalla”, dice el pequeño delantero con orgullo. Es hincha del Barcelona, y fanático de Messi.

La familia agradece la hospitalidad y amabilidad de los cordobeses, y si bien les gustaría volver a su país, la hostilidad de la guerra no se los permite.

Fuente: VOS