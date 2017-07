Un Monumental colmado rindió tributo a Cavenaghi en su despedida

Fernando Cavenaghi, emblema de la historia reciente de River Plate, tuvo este sábado por la noche su despedida gloriosa en un estadio Monumental repleto, como en las tardes en la que el goleador hizo delirar al pueblo "millonario".



El "Torito" Cavenaghi, autor de cuatro goles en el partido homenaje de hoy, se juntó en la cancha con el jujeño Ariel Ortega, el uruguayo Enzo Francescoli, el actual DT Marcelo Gallardo, el cordobés Pablo Aimar, Eduardo Coudet, Alejandro "Chori" Domínguez y Marcelo Salas, entre otros jugadores históricos del club y fue dirigido por Ramón Ángel Díaz y Rubén Américo "Tolo" Gallego, el entrenador que lo hizo debutar en primera división.

"Esto no es una despedida, es un homenaje, porque de este club no pienso irme nunca más. A toda esta gente que trabaja en la institución, a mi familia, que me acompañó siempre en mi gran sueño que era jugar al fútbol, les agradezco", sostuvo el "Cavegol".

"También a todos mis compañeros. Estoy muy orgulloso de formar parte de este club. Solo tengo palabras de agradecimiento", completó el "9".