Dólar y encuestas: el avance de Cristina o del oficialismo será clave para el precio

Con las listas a precandidatos para las Primarias Simultaneas Abiertas y Obligatorias (PASO) ya cerradas, la carrera electoral se acelera y con ello crecen la incertidumbre y las dudas entre los inversores. Como es habitual que suceda, en el país muchos inversores deciden refugiarse en el billete estadounidense antes de que se lleven a cabo los comicios.

En ese marco, los sondeos de intención de voto pueden impactar en el precio del dólar. Que Gane el Gobierno en las primarias es un dato clave pero también lo es el número que pueda obtener el peronismo que va fragmentado. Hasta la semana pasada las miradas estaban puestas en si Cristina kirchner era o no candidata. Ya develada esa duda, la incógnita es cuántos votos obtendrá la expresidenta y si superará al oficialismo.

“Como en todo proceso electoral, las tendencias que marcan las encuestas pueden llegar a tener impacto sobre la cotización del dólar. Si los números no son muy favorables al oficialismo, probablemente haya un cambio de humor en el mercado que estimule cierta dolarización de portafolios”, sostuvo el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En las últimas dos semanas, el precio del dólar comenzó a tomar envión alcista y cerró la semana en niveles récord, en $ 16,88. En tanto, en el mercado de futuros, se negocian los contratos a diciembre de 2017 con un valor del billete en $ 18.

“Vemos como probable un aumento de la incertidumbre a medida que nos acerquemos a las elecciones de mitad de mandato a fines de octubre y eso claramente se verá reflejado en mayor volatilidad intradiaria de los precios de los activos financieros. Dólar y acciones deberían verse especialmente afectados mientras que los bonos en menor medida”, indicó Miguel Zielonka, economista y director Asociado de Econviews.

Como sucede con cualquier inversor que posee distintos instrumentos financieros para intentar aumentar o mantener su poder adquisitivo, la información es clave. Estar atentos a los instrumentos de la cartera, pero también al contexto para saber cómo moverse y poder sacar rédito de ello.

“Los inversores deben estar atentos a todas las señales que puedan indicar modificaciones importantes, pero siempre dentro de un marco de prudencia para no tomar decisiones equivocadas. Las encuestas formarán parte de todo un bagaje de información que les sirve a los inversores para tomar decisiones”, indicó Quintana en diálogo con Cronista.com.

Escenarios

“Los inversores esperarán el resultado de las urnas para ver si Argentina ratifica el camino elegido en las últimas elecciones. Las inversiones no son rentables en ambos escenarios. Esta espera quedó en evidencia en que no subieron la calificación de argentina a la categoría de 'Economía emergente', justamente porque dudan que los cambios sean permanentes”, afirmó Ramiro Castiñeira, director de Econométrica.

En tanto, para Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal, “lo político necesariamente ocupa lugar en los análisis del mercado de hecho las primeras encuestas podrán presionar sobre la volatilidad y probablemente meter ruido en las cotizaciones e incluso con los meses quizás también en el tipo de cambio”.

Es así que en el mercado explican que la decisión del MSCI de postergar la reclasificación argentina a 'emergente' no debe analizarse lejos de lo político. “Lo expresó literalmente el comunicado, al sostener que buscará ver la irreversibilidad de las reformas económicas y financieras realizadas. Las elecciones de octubre, lógicamente, serán claves en este punto”, agregó Gardiner.

En este sentido Zielonka remarca: “A medida que nos acerquemos a las elecciones estimamos que el dólar comenzará a moverse a una tasa de depreciación similar a la tasa de interés, primero porque habrá más demanda de cobertura de moneda, y segundo porque esperamos una baja gradual de tasas de interés en el segundo semestre en tandem con la desinflación”.

Primeras proyecciones electorales

La primera encuesta realizada tras la oficialización de las listas para legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires veía ganadora a la fórmula integrada por la expresidenta Cristina Kirchner con Jorge Taiana, con un 33,8% de los votos, seguida de Esteban Bullrich-Gladys González (24,1%), Sergio Massa-Margarita Stobolizer (16,8%) y Florencio Randazzo-Florencia Casamiquela (4,5%). El sondeo fue realizado por la consultora Analogías y también detalla que después de cerradas las listas, la expresidenta fue la que más creció en intención de voto entre los bonaerenses.

Sin embargo, una segunda encuesta (de Query Argentina) arroja en cambio un "empate técnico" entre Cristina y Bullrich, ambos muy lejos de Massa y Randazzo.

Para Castiñeira, la no intervención del Central en el mercado cambiario le aporta tranquilidad a la plaza, al no acumular tenciones. “No hay controles de cambios, la entidad casi no interviene en el mercado de divisas, tampoco hay una ley que quiera definir el precio del dólar desde el Congreso, ni el Banco Central regala seguros de cambio. Este escenario evita que el tipo de cambio acumule tensiones que el BCRA a la larga no podrá defender, tal como mostró décadas de historia. El dólar libre o dólar regulado es la madre de las batallas anacrónicas de argentina y por primera vez entra libre a la arena de las elecciones”.

Por otra parte, Quintana advierte que “un revés muy importante para el oficialismo en octubre, no en agosto, puede generar un escenario que desemboque en una presión sobre el tipo de cambio”.

Sin embargo, y por último, desde Econviews afirman que el mercado del dólar local no está asilado de lo que sucede en el exterior y “a menos que se presente un "cisne negro" en los mercados globales, el ingreso de dólares financieros y por emisión de deuda del soberano, sub-soberanos y empresas del sector privado contribuirán a poner un techo al dólar”.

