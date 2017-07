¿Cómo se repartirá la plata de la TV en la Súper Liga?

En reunión de Comisión Directiva, el Comité Ejecutivo junto al CEO, Marcelo Elizondo, llegaron a un acuerdo no unánime para la repartición de la primera temporada. Polémica en los clubes chicos

El reparto de dinero de la televisión a los clubes de primera división no se modificará en la próxima Súperliga que abrirá sus puertas a la competición el 20 de agosto, según se resolvió hoy en una reunión de Comisión Directiva de este organismo que contó con la novedad de que fue presidida por un funcionario que no es dirigente de fútbol sino un CEO rentado como Mariano Elizondo.

La Comisión Directiva de la Súperliga se reunió esta noche con la presidencia del mencionado Elizondo, el vice Jorge Brito (River Plate), Raúl Gámez (Vélez Sarsfield), Ricardo Carloni (Rosario Central), Luis Sasso (Huracán), Alfredo Dagna (Olimpo), Pascual Caiella (Estudiantes) y Darío Richarte (Boca Juniors).



Al cabo del encuentro se llegó a un acuerdo no unánime para que el reparto de dinero de la televisión en la primera temporada de la Súperliga siga como hasta ahora, con el 50 por ciento de los ingresos para Boca y River en primer término, Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez en segundo término y la otra mitad distribuida entre los otros por ahora 20 participantes (faltan los dos ascensos desde la B Nacional).



El que no estuvo de acuerdo fue Carloni, quien en nombre de Rosario Central elevó una moción en la que propone que su club esté entre los componentes de la segunda escala de ingresos y no en la tercera como figura hasta el presente.

¿Pago por rating?



El otro tema en discusión fue el reparto de dinero para la segunda temporada "por mérito deportivo y audiencia", pero en este último punto hubo cuestionamientos por la programación de la televisión, ya que aquellos equipos ubicados en el horario central de la grilla de los fines de semana siempre tendrán ventaja respecto de los que estén fuera de ello, fundamentalmente si ese sistema no es rotativo con todos los participantes. Por eso fue que el debate de este tema pasó a un cuarto intermedio para dentro de un mes.



A diferencia de lo que ocurre en Europa, y aunque se tomó como modelo lo que ocurre en las principales ligas de ese continente, la Súperliga no contendrá en sus estructura a la segunda categoría del fútbol argentino que es la B Nacional. En lo que sí se parecerá es en que su asociación nacional contemplará bajo su órbita al seleccionado nacional. Lo que sí cambiará por primera vez desde la creación de la AFA en 1893 será su estructura institucional.

