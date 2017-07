Newell´s con presupuesto desaprobado

La asamblea desarrollada este miércoles por la noche en el Coloso Marcelo Bielsa dejó como saldo la desaprobación de los socios del presupuesto presentado por la comisión directiva.



"Era previsible que la oposición tuviera una postura muy crítica luego del año muy difícil que atravesó el club", explicó el periodista Alejandro Cachari en Cada Día (El Tres).



Cachari agregó: "Esto no es el balance, que si no se aprueba, el club no puede gestionar. Tampoco incide en la relación con la AFA. Sólo que no se aprobó el presupuesto, aunque los dirigentes de la comisión perdieron como 10 a 0".



"Esto tiene una lectura política: la oposición le dice a los dirigentes: 'muchachos, acomoden algo porque así es difícil", cerró.

