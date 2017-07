Colón: A Dominguez se le desarma el equipo y necesitará varios refuerzos

Para Colón el campeonato terminó el domingo, tras el empate ante River en el Brigadier López. La mayoría de los jugadores están de vacaciones, que durarán hasta el 10 de julio, día que el cuerpo técnico sabalero determinó para la vuelta a los trabajos para encarar la pretemporada de cara al próximo torneo, con el agregado cautivante de participar en un certamen internacional como la Copa Sudamericana.



Pero los dirigentes que manejan el fútbol en Colón (Vignatti y un par, nadie más) están abocados, junto a Eduardo Domínguez, que “no está pero está”, en la tarea de convencer primero y contratar después a futbolistas que vengan a reforzar el plantel rojinegro, que a partir de mañana se verá diezmado a raíz de la cantidad de vencimientos de contrato; además se sumarán, seguramente, algunas ventas.



Jorge Broun, Jorge Carranza, Clemente Rodríguez, Gerónimo Poblete, Fidencio Oviedo, Iván Torres, Facundo Pereyra, más algunos juveniles o futbolistas que no han tenido demasiado protagonismo, son los que, a esta altura, dejarán de pertenecer a la entidad de barrio Centenario. A ellos hay que agregarles la posibilidad de que Germán Conti y Nicolás Leguizamón emigren a otros clubes.



La sangría de futbolistas es relevante y al tener dos competencias por delante, la necesidad de sumar refuerzos es grande. Por ahora se han dado a conocer muchos nombres, pero nada es concreto.



Marcos Díaz (Huracán), Germán Montoya (Belgrano) y Gabriel Arias (Defensa y Justicia) para el arco; Gustavo Toledo (Independiente), Cristian Chimino (Temperley) y Martín Nervo (Huracán) para reforzar la defensa; Matías Fritzler (Huracán), Francisco Cerro (Racing) y Julián Vitale (Independiente) para sumar al mediocampo; y hay intenciones de traer un delantero (dos si se va “Legui”).



Esos son los hombres que están en “danza”. De ahí a que se concrete alguna operación con algunos de ellos es otra cosa. Por ahora todo se conjuga en potencial, pero el tiempo pasa, y Domínguez querrá tener alguna definición el lunes 10 de julio, cuando comience la pretemporada en el predio Ciudad Fútbol.



Oviedo a Guaraní



El centrocampista Fidencio Oviedo ya es nuevo jugador de Guaraní de Paraguay, que en el segundo semestre del año tiene que disputar el torneo Clausura y medir a River por la siguiente fase de la Copa Libertadores. Luego de su breve paso por Colón en el último semestre, el volante tendrá la posibilidad en el certamen paraguayo luego de salir mal de Cerro Porteño.



Por su parte, el elenco paraguayo ofreció dos años de contrato a Clemente Rodríguez, quien estaba en negociaciones con Colón, que sólo tendría intenciones de renovar por un año más y compite contra dos del club del vecino país. En Asunción aseguran que están avanzadas las negociaciones para contar con el lateral izquierdo.



El periodista Daniel Serna de AM 970 de Paraguay dijo a LT10 que “Clemente tiene todo arreglado desde hace un mes aproximadamente, pero por un pequeño problema personal llegará en los próximos días a nuestro país. Es más, los dirigentes comentaron que a fin de semana podría estar arribando a Paraguay. Según nos dijeron tendría todo completamente cerrado con Guaraní”.

“En Guaraní me ofrecieron dos años de contrato y también arreglé un buen contrato. He charlado con José (Vignatti) pero no hemos llegado a nada. En ese sentido José debería tratar de ser más concreto porque los jugadores no tenemos mucho tiempo. Hay otro club que me quiere y tengo que saber si me quedo en Colón o no. Lo que yo quiero es una renovación del contrato por dos años”. Clemente Rodríguez. defensor de Colón.

“Fue un gran semestre desde lo grupal. Se nos dieron los resultados desde el principio, después tuvimos siete partidos invictos, empatamos un par de partidos, nos caímos un poco pero volvimos a levantarnos. En general fue un muy buen semestre para todos. Y en lo personal me sentí muy bien. Vine a Colón a hacer lo que siempre busco, jugar al fútbol, y estoy contento por eso”. Diego Vera, delantero de Colón.

