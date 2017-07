Conflicto docente universitario: "Ni siquiera puede ser visto como un aumento"

Así lo sostuvo el secretario adjunto de ADUL respecto a la oferta salarial propuesta por el Gobierno Nacional que llevó a los docentes universitarios a realizar medidas de fuerzas como la no toma de exámenes

En diálogo con el móvil de "Línea Abierta" (FM 101.3) Oscar Vallejos, secretario adjunto de ADUL se refirió a la medida de fuerza en rechazo a la última oferta salarial que se les ha realizado a los docentes. La protesta implica la no toma de exámenes en julio y el no inicio del segundo cuatrimestre.

En tal sentido, Vallejos explicó que "no es que la Universidad decidió este aumento, es una decisión unilateral que ha tomado el Gobierno Nacional de hacer lo que ellos querían que es darnos la cuota del 6 por ciento, nosotros hemos rechazo la cuota por insuficiente".

"De todas maneras, como decimos en el comunicado, ´peor es nada´o sea. No es que no queremos que nos paguen, lo que decimos es que eso no alcanza, que eso ni siquiera puede ser visto como un aumento", señaló el secretario de ADUL.

Respecto a cómo continúan las medidas de fuerza, Vallejos señaló que "ahora estamos por la no toma de exámenes, se supone la Secretaría de Políticas Universitarias, Albor Cantard y el ministro Bullrich, antes de que se vayan de campaña, porque ahora los han premiado por sus malas gestiones para ser disputados (...) esperamos que ellos reaccionen y que resuelvan la paritaria, porque si la paritaria no se resuelve habrá que empezar de nuevo la negociación salarial y eso sería malísimo para nuestro salarios y para la educación pública".

Ante la consulta sobre si hasta el momento hubo algún tipo de acercamiento entre las partes que comience a resolver el conflicto, Vallejos señaló que "hay contactos informales pero, en tanto y cuanto, las propuestas no las mejoran no convocan a la próxima reunión paritaria. Entendemos que para la semana que viene hay una reunión, creemos que para el día martes, pero todavía no está comunicada formalmente y sobre eso tenemos expectativas".

"Ssi hay una propuesta buena se bajará a las asambleas, se decidirá y sobre eso se tomará la decisión, ahora, la medida de fuerza para la semana que viene que es la no toma de exámenes es inminente", aclaró el secretario adjunto de ADUL.

Fuente: Agenciafe