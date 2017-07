Rafaela vibra con el TC 2000

Quizás pueda interpretarse como un juicio relativo o tal vez apresurado. Pero las excelentes sensaciones que se percibieron ayer encendieron las ilusiones de quienes esperan una masiva convocatoria para el fin de semana.

La apuesta de Atlético fue significativa, como también lo ha sido la confianza que le renovó Súper TC2000 para que la categoría recupere su lugar en el calendario, que había resignado transitoriamente en 2016.

Ayer, el público superó todas las expectativas. Tanto es así que si nos remitimos a la anterior visita de la especialidad al trazado rafaelino, la concurrencia de la víspera estuvo muy cercana a la observada en la competencia de 2015.

Un panorama alentador, está claro, al margen de las facilidades que le otorgó esta primera jornada a la gente, que pudo ingresar gratuitamente en una tarde muy agradable en lo climático y con un escenario que lució sus mejores galas.

Claro que también hubo acción, con la puesta en escena de la siempre atractiva Fórmula Renault 2.0, que dio cumplimiento a sus tandas de prácticas libres, instancias que sirvieron de prólogo al "Desafío de Aceleración".

Esta modalidad, que aplicó por primera vez Súper TC2000, encontró un lugar ideal en la extensa recta principal del autódromo "Ciudad de Rafaela".

Ocho pilotos de igual cantidad de estructuras, tomaron parte de esa experiencia inédita para las plantas impulsoras multiválvulas, que exhibieron su notable potencial a lo largo de 800 metros pactados, que completaron en solo 16 segundos.

No por casualidad, Súper TC2000 es reconocida en el ámbito del deporte motor como la expresión de mayor avance tecnológico de este rincón del mundo.

El aperitivo fue interesante, pero hoy la vara estará bastante más arriba, porque los entrenamientos, las clasificaciones y la primera de las dos carreras, serán apasionantes.

Luchas de pilotos, de equipos y de marcas. Un circuito extremadamente veloz, con dos curvones peraltados que se transitan al límite de la adherencia y dos chicanas que reclaman una máxima concentración, son las dificultades que afrontarán hombres y máquinas a partir de esta jornada sabatina.

El desarrollo del espectáculo, por todo lo señalado, está plenamente garantizado. No habrá demasiadas excusas como para que la gente no se acerque este fin de semana al Templo de la Velocidad, que estará vibrando como en sus mejores épocas en este ansiado regreso del Súper TC2000.

