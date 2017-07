La directora de una escuela argentina y un dilema que recorre el mundo: a qué baños pueden ir los alumnos gays y trans

"Mi idea era decirles 'entrá con libertad al baño', no importa tu orientación sexual o tu identidad de género. Este es un baño que nos pone a todos en el mismo lugar", explica Silvia. Hubo una sola madre que fue a hablarle: le dijo que en el baño mixto no había mingitorios, que los varones hacían pis con la puerta abierta y que no quería que su hija les viera los genitales. Tenía, además, temor de que sucediera un abuso sexual.