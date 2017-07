Para el gran evento del año, la novia de la boda más esperada del mundo del fútbol -y mucho más allá-, Antonela Roccuzzo, lució un exclusivo diseño de corte sirena de la diseñadora catalana Rosa Clará.

Un sugerente y profundo escote en forma de corazón acompañado por delicados tirantes de encaje, daba paso a una maravillosa espalda con aplicaciones de guipur que realzaba la figura de la novia mediante un sutil efecto tattoo.

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo posan para los fotógrafos. (AP Photo/Victor R. Caivano)

El vestido, repleto de detalles, deja latente la riqueza de tejidos empleados en su confección. El espectacular diseño se caracteriza por una superposición de varios encajes, entre los que destacan el encaje francés procedente de un telar de mediados del siglo XIX, delicadas aplicaciones de guipur con pedrería y un tul de seda natural en la parte interior, que proporcionaba sensación de ligereza al conjunto y suavizaba las líneas.

Para lograr un modelo tan sofisticado y elegante en cuanto a diseño y tejidos, el vestido requirió de más de 200 horas de trabajo en el Atelier de Rosa Clará, en Barcelona, según explican desde la casa de modas.

Leo y Antonela salieron a saludar luego de dar el sí. AFP

"Creo que más allá de todas las expectativas y los nervios, una vez más, se muestran simples y relajados", dice a Entremujeres Yamila Pica, asesora de imagen y directora de la agencia Plushlamour. "El vestido de Antonela la favorece absolutamente por su figura proporcionada, y la cola -al no ser tan pronunciada o tan amplia- la ayuda a no verse baja de estatura. La espalda es la verdadera protagonista del look y todo su estilismo está muy bien logrado. Creo que la representa muy bien", sentencia.

Y agrega: "Lionel está muy bien lookeado, el traje completo (con chaleco incluido) y de una gran sastrería como suele usar; la corbata en color perla me parece un excelente color para su colorimetría".

El vestido de Antonela Roccuzzo para el casamiento con Lionel Messi

Tras la ceremonia, Antonella cambiará de estilo y de vestido para disfrutar de la celebración, con un nuevo diseño de Rosa Clará en el Hotel Pullman City Center. El elegante vestido con bordado joya de pedrería aplicada a mano sobre una base de tul de seda sorprendió con diferentes dibujos geométricos y un pronunciado escote en V delante y en la espalda. La falda contaba con una gran apertura acabada en ondas de encaje.

La diseñadora Rosa Clará comentó: “Vestir a Antonela para su boda con Leo Messi es un honor y también una enorme responsabilidad. Diseñar su vestido en un momento tan especial e irrepetible como es el día de su boda nos enorgullece como compañía”.

Este mediodía, la propia Rosa Clará dio pistas en Instagram: "La novia estará de cine". "Y llegó el día en que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo darán el '¡sí, quiero!'. Decir que estamos emocionados, es decir poco! Es un honor que Antonela haya confiado en Rosa Clará para diseñar su vestido de novia. ¡Y ya les adelantamos que está de cine!", resalta el post que también destaca que "Antonela y Rosa Clará han hecho el tándem perfecto para crear el vestido fiel a su estilo? " Además de verse como una estrella de Hollywood, la diseñadora dijo días atrás que el vestido resaltaría Antonela resaltaría su figura "respetando su impronta sexy".

La novia visitó el taller de Clará en diciembre pasado para darle los primeros lineamientos de la desafiante tarea que tendría a futuro. La diseñadora catalana conoce bien el cuerpo de Antonela, ya que la madre de Thiago y Mateo Messi lució varias veces los diseños de la catalana.

La catalana, también en el círculo íntimo

Antonela no fue la única que eligió la firma española para una ocasión tan especial. Varias amigas y familiares de los novios recurrieron a los diseños de la colección Rosa Clará Cocktail 2018 para sus looks de invitadas. Entre ellas, se encuentran Paula y Carla Roccuzzo, hermanas de la novia, que optaron por un vestido de pedrería y encaje en color negro y nude y un modelo de pedrería en tono negro, respectivamente; y Patricia Roccuzzo, madre de Antonela, quien se decantó por otro diseño de encaje y pedrería en cobalto.

Por otra parte, Florencia Messi, esposa del hermano de Messi, Rodrigo Messi, apostó por un vestido de muselina de seda en coral y marino; Jorgelina Cardoso, esposa del jugador argentino Ángel Di Maria, lució un vestido negro de crepe de seda; mientras que Christel Castaño, esposa del jugador argentino Pablo Zabaleta, eligió un vestido de encaje y pedrería en tono nude.

Sofía Balbi, esposa del jugador del FC Barcelona Luis Suárez, lució un modelo de crepe en color rojo, y Nuria Cunillera, esposa del futbolista Xavi Hernández, lució un diseño de pedrería en marino y nude. Elena Galera, pareja del jugador del FC Barcelona Sergio Busquets, con un vestido de georgette y pedrería en cobalto y Romarey Ventura, pareja del jugador español Jordi Alba, asistió con un vestido negro de crepe y pedrería en el cuello.