Messi y Antonela Roccuzzo ya son marido y mujer

El astro Lionel Messi y Antonella Roccuzzo contrajeron matrimonio en su ciudad natal, Rosario, en una celebración distinguida, divertida y musical con grandes estrellas del mundo futbolístico y del espectáculo.



Messi, con un traje negro de Armani, y Antonela, con un vestido blanco diseñado por Rosa Clará, fueron los protagonistas de una fiesta que comenzó en el inicio de la noche rosarina y se extendía hasta las primeras horas de la madrugada.



El flamante matrimonio, bajo una fuerte custodia con hombres de seguridad ubicados en distintos rincones, lució feliz todo el tiempo con el evento que convocó a su círculo íntimo, desde familiares hasta amigos de la infancia y, por supuesto, muchos famosos.



El complejo City Center de Rosario, ubicado en el barrio Las Flores, fue el lugar que congregó a estrellas futbolísticas. Entre ellos el plantel de Barcelona de España, con la ausencia de Andrés Iniesta, y grandes referentes del seleccionado argentino de fútbol como Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María y Sergio Agüero.



La delegación de la selección se completó con Marcos Rojo, Pablo Zabaleta, Maximiliano Rodríguez, Mariano Andújar, Ezequiel Lavezzi, el fisioterapeuta Daddy D'Andrea y el utilero Mario De Stéfano.



La buena cantidad de jugadores de seleccionado, sin la presencia del entrenador Jorge Sampaoli ni el presidente de AFA, Claudio Tapia, hizo pensar que alguno daría una declaración referida a la boda de Messi, pero continuaron con la veda que iniciaron por el incidente de un periodista con Lavezzi.



El "Kun" y el "Pocho" desfilaron por la carpeta roja ubicada en un sector del complejo City Center para la prensa, y como el resto se posaron en una cruz de color negra, delimitada en el medio de la alfombra, y no emitieron palabra alguna.



El mundo del espectáculo estuvo representado por Marcelo Tinelli, quien arribó junto con su esposa Guillermina Valdez una vez comenzada la fiesta, el empresario y actor Adrián Suar, y el actor Nicolás Vázquez con su esposa Gimena Accardi, mientras que el ex tenista Guillermo Coria, con su esposa Carla, también dijo presente.



La fiesta, que se retrasó por lo impuntual de la ceremonia civil que empezó una hora después de lo programado (20.10), se programó al ritmo de la música de la cantante de cumbia Dalila, la preferida de Celia, la mamá de Lionel, y también con Karina "La Princesita" Tejeda, la novia del "Kun" Agüero. Fueron dos de los momentos más festejados de la celebración.



Entre cazuelas de mollejas, carnes trinchadas ahumadas y chorizos bombón, cada uno hizo opción de esos platos, acompañados de refinados vinos de la Bodega Bianchi.



Mientras Lio y Antonela dieron el sí, sobre la calle Mariano Moreno, detrás de las vallas, un nutrido grupo de hinchas y curiosos aguardaron por la salida del flamante matrimonio, cuestión que finalmente no sucedió.



Messi y Roccuzzo finalmente dieron el sí, después de una gran expectativa que se generó en Rosario con los invitados de lujo y el perfil bajo, con mucha discreción, que implicó rumores y desmentidas.



La boda del año se concretó en Rosario con el mejor jugador del mundo quien agradeció a cada invitado por la asistencia y vivió uno de los mejores días de su vida.