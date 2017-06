Arranca con todo el Federal B: Ben Hur y el 9 se enfrentan en la primera fecha

Este viernes al mediodía, cuando el estómago pedía un picadillo, el Consejo Federal dio a conocer de manera oficial, el fixture del Federal B 2017. El torneo arrancará el 8 de Julio, salvo para los grupos de Patagonia A y B que su inicio será el 16 de Julio.

ZONA “B"



CLUBES LIGAS

9 DE JULIO RAFAELA SP. BEN HUR RAFAELA TIRO FEDEAL ROSARIO ADIUR ROSARIO CORONEL AGUIRRE ROSARIO AT. SAN JORGE SAN JORGE PTO. G. S. MARTÍN SAN LORENZO UNIÓN TOTORAS SP. RIVADAVIA VENADO TUERTO JUV. PUEYRREDON VENADO TUERTO



1ra. fecha - Sábado 08/07/17

AT. SAN JORGE vs. PTO. G. S. MARTIN

SP. RIVADAVIA vs. JUV. PUYRREDON

TIRO FEDERAL vs. CNEL. AGUIRRE

ADIUR vs. UNION

9 DE JULIO vs. BEN HUR



2da. fecha - 16/07/17

9 DE JULIO vs. AT. SAN JORGE

BEN HUR vs. ADIUR

UNION vs. TIRO FEDERAL

CNEL. AGUIRRE vs. SP. RIVADAVIA

JUV. PUYRREDON vs. PTO. G. S. MARTIN



3ra. fecha - 23/07/17

AT. SAN JORGE vs. JUV. PUYRREDON

PTO. G. S. MARTIN vs. CNEL. AGUIRRE

SP. RIVADAVIA vs. UNION

TIRO FEDERAL vs. BEN HUR

ADIUR vs. 9 DE JULIO



4ta. fecha - 30/07/17

ADIUR vs. AT. SAN JORGE

9 DE JULIO vs. TIRO FEDERAL

BEN HUR vs. SP. RIVADAVIA

UNION vs. PTO. G. S. MARTIN

CNEL. AGUIRRE vs. JUV. PUYRREDON



5ta. fecha - 06/08/17

AT. SAN JORGE vs. CNEL. AGUIRRE

JUV. PUYRREDON vs. UNION

PTO. G. S. MARTIN vs. BEN HUR

SP. RIVADAVIA vs. 9 DE JULIO

TIRO FEDERAL vs. ADIUR



6ta. fecha - 20/08/17

TIRO FEDERAL vs. AT. SAN JORGE

ADIUR vs. SP. RIVADAVIA

9 DE JULIO vs. PTO. G. S. MARTIN

BEN HUR vs. JUV. PUYRREDON

UNION vs. CNEL. AGUIRRE



7ma. fecha - 27/08/17

AT. SAN JORGE vs. UNION

CNEL. AGUIRRE vs. BEN HUR

JUV. PUYRREDON vs. 9 DE JULIO

PTO. G. S. MARTIN vs. ADIUR

SP. RIVADAVIA vs. TIRO FEDERAL



8va. fecha - 03/09/17

SP. RIVADAVIA vs. AT. SAN JORGE

TIRO FEDERAL vs. PTO. G. S. MARTIN

ADIUR vs. JUV. PUYRREDON

9 DE JULIO vs. CNEL. AGUIRRE

BEN HUR vs. UNION



9na. fecha - 10/09/17

AT. SAN JORGE vs. BEN HUR

UNION vs. 9 DE JULIO

CNEL. AGUIRRE vs. ADIUR

JUV. PUYRREDON vs. TIRO FEDERAL

PTO. G. S. MARTIN vs. SP. RIVADAVIA

10ma. fecha - 17/09/17

PTO. G. S. MARTIN vs. AT. SAN JORGE

JUV. PUYRREDON vs. SP. RIVADAVIA

CNEL. AGUIRRE vs. TIRO FEDERAL

UNION vs. ADIUR

BEN HUR vs. 9 DE JULIO



11ra. fecha - 24/09/17

AT. SAN JORGE vs. 9 DE JULIO

ADIUR vs. BEN HUR

TIRO FEDERAL vs. UNION

SP. RIVADAVIA vs. CNEL. AGUIRRE

PTO. G. S. MARTIN vs. JUV. PUYRREDON



12da. fecha - 01/10/17

JUV. PUYRREDON vs. AT. SAN JORGE

CNEL. AGUIRRE vs. PTO. G. S. MARTIN

UNION vs. SP. RIVADAVIA

BEN HUR vs. TIRO FEDERAL

9 DE JULIO vs. ADIUR



13ra. fecha - 08/10/17

AT. SAN JORGE vs. ADIUR

TIRO FEDERAL vs. 9 DE JULIO

SP. RIVADAVIA vs. BEN HUR

PTO. G. S. MARTIN vs. UNION

JUV. PUYRREDON vs. CNEL. AGUIRRE



14ta. fecha - 15/10/17

CNEL. AGUIRRE vs. AT. SAN JORGE

UNION vs. JUV. PUYRREDON

BEN HUR vs. PTO. G. S. MARTIN

9 DE JULIO vs. SP. RIVADAVIA

ADIUR vs. TIRO FEDERAL



15ta. fecha - 29/10/17

AT. SAN JORGE vs. TIRO FEDERAL

SP. RIVADAVIA vs. ADIUR

PTO. G. S. MARTIN vs. 9 DE JULIO

JUV. PUYRREDON vs. BEN HUR

CNEL. AGUIRRE vs. UNION



16ta. fecha - 05/11/17

UNION vs. AT. SAN JORGE

BEN HUR vs. CNEL. AGUIRRE

9 DE JULIO vs. JUV. PUYRREDON

ADIUR vs. PTO. G. S. MARTIN

TIRO FEDERAL vs. SP. RIVADAVIA



17ma. fecha - 12/11/17

AT. SAN JORGE vs. SP. RIVADAVIA

PTO. G. S. MARTIN vs. TIRO FEDERAL

JUV. PUYRREDON vs. ADIUR

CNEL. AGUIRRE vs. 9 DE JULIO

UNION vs. BEN HUR



18va. fecha - 19/11/17

BEN HUR vs. AT. SAN JORGE

9 DE JULIO vs. UNION

ADIUR vs. CNEL. AGUIRRE

TIRO FEDERAL vs. JUV. PUYRREDON

SP. RIVADAVIA vs. PTO. G. S. MARTIN