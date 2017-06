¿Qué pasa entre ellos? Barbie Vélez y Fabián "Poroto" Cubero

Barbie Vélez (23) y Fabián "Poroto" Cubero (38) se conocieron en una producción de fotos para una campaña gráfica de una reconocida marca de jeans. Sin embargo la relación no habría terminado ahí. Varios testigos los vieron en el mismo restaurante, ¿cenando juntos?.



Según contó Jorge Rial en Intrusos, el ex de Nicole Neumann (36) le pidió el teléfono a la ex de Federico Bal (27) y ella se lo dio. Evidentemente entre ellos hubo mensajes de por medio porque más tarde, oh casualidad, el futbolista y la hija de Nazarena se encontraron en la misma discoteca.

"Vine a bailar con amigas, estoy sola y compartimos una linda producción", dijo Barbie en diálogo con la prensa antes de ingresar a la disco Tequila y negó que haya cenado con el jugador de Vélez. "Comí con mis amigas", manifestó.

Minutos más tarde, Fabián Cubero, a punto de ingresar al mismo lugar, desmintió las palabras de Vélez al confesar que habían cenado juntos y acompañados de amigos. "Hicimos un trabajo hoy a la tarde y después fuimos a cenar con toda la gente de la marca", dijo.

¿Romance en puerta? Todo esto se da cuando Nicole está de vacaciones en Miami junto a sus hijas, mientras que su ex descansa en Buenos Aires y, al parecer, muy bien acompañado.

Fuente: Infobae