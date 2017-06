Mársico sacó la ametralladora en el Concejo

Agitada sesión se vivió en en Concejo Municipal de Rafaela. Los botones antipánico desataron gran controversia entre los Concejales debido al manejo de los tiempo con los que se aprobó la ordenanza.

"Lisandro siempre dice que está seguro de lo que hace cuando se sienta. Yo tengo algunas inseguridades sobre ciertos temas". "A veces me suena más a demagogia política que a dar soluciones", golpeó primero Lombardo y recordó que "no leímos la ordenanza en comisión. Tenemos que darnos los tiempos necesarios de debate, porque no es en beneficio del oficialismo o de la oposición, sino de la sociedad", indicó y completó: "cuando la mayoría pasó a estar en la oposición, suponía que se iban a estirar el estudio de los temas. Pero no se da ningún debate. Y cuando uno lo cuestiona, nos dicen que es porque antes nosotros tampoco los dábamos".

Fue en ese momento que no se pudo contener, sacó la ametralladora y repartió para todos y variadito, apuntando específicamente Marcelo Lombardo a quien le recordó la polémica por los loteos de la UNRaf, un tiro por elevación para varios.

"¿Por qué están apurados por la UNRaf, que ya está el llamado a extraordinarias? ¿por qué no trabajaste, Marcelo, el tema del Tribunal de Cuentas? ¿Por qué no trabajaste este tema el año pasado? No estás presente en un montón de trabajos y planteas que no damos las discusiones. Promuevo que vos armes lo que decis que no lo hacemos. Trabajá más, hace mejor las cosas y después veni a reclamarme a mí y al resto de los concejales. ¿Por qué me obligás a decir estas cosas?", apuntó y disparó el pedepista.

"Apurados por la UNRaf", "el tema del Tribunal de Cuentas". ¿Que le habrá querido decir?.

¡Si!, ¡cooorrrrrrrrr....ecto!. Eso que vos también pensás.