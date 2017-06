Contra la violencia de género: Rafaela contará con botón antipánico

Las medidas tendientes a proteger a mujeres víctimas de violencia de género se limitan a propuestas cuya efectividad parecieran no estar a la altura del riesgo en que se encuentran estas personas. Organizaciones, entidades intermedias y colectivos sociales en defensa de mujeres agredidas plantearon la necesidad de garantizar que se cumpla con las restricciones de acercamiento, una imposición judicial que hoy parece difícil de controlar. Así el Concejo Municipal aprobó un proyecto de ordenanza presentado por Lisandro Mársico para implementar en la ciudad el uso de botones antipánico.

La ordenanza habilita a la Municipalidad de Rafaela a firmar un convenio con la Corte Suprema de Justicia para comprar botones de alerta que serán utilizados por mujeres en riesgo para prevenir delitos por violencia de género.

El costo de los dispositivos será de U$S 1.150 cada uno, y en un primer momento se invertirán U$S 23.000 para 20 botones y U$S 50.000 para el software. Un alto desembolso de dinero que seguramente implicará extensos trámites burocráticos para la aprobación de un primer lote y la compra de nuevos dispositivos en un futuro.

A la cuestión podría dársele fácil solución con el uso de aplicaciones móviles que se descarguen en los celulares de las personas en riesgo, lo que implicaría un costo único de desarrollo, las víctimas tendrían a mano el dispositivo de alarma y podrían implementarse en mayor cantidad sin necesidad de trámites burocráticos engorrosos. Este sistema de aplicación móvil ya fue implementado en Entre Ríos.

¿Cómo funcionará el sistema rafaelino?

En el momento en que sea activado el pulsador, alertará al Centro de Monitoreo Municipal, que a su vez derivará el llamado a la GUR, la policía y los organismos judiciales.

El Concejal Mársico defendió la participación de la GUR en el proceso afirmando que los guardias urbanos están facultados para intervenir y su sola presencia sería un buen disuasivo para hacer desistir a los violentos.