Herencia digital: ¿qué pasa con tus redes sociales cuando te morís?

"En el caso de Argentina no hay una ley sobre este tema, ni creo que tenga que haber una ley. Pienso que con una herramienta simple y sencilla de los proveedores debería alcanzar para poder eliminar los perfiles de las personas, que contiene información sensible que no debería estar en al web", explicó a Infobae Martín Leguizamón, abogado especialista en nuevas tecnologías.