Conocé algunas de las posibles incorporaciones de Colón

En Colón ya están abocados a armar el plantel que pretende el entrenador, Eduardo Domínguez, para el próximo semestre, donde afrontará el torneo local y, más allá, la Copa Sudamericana. Es así como el DT permanecerá esta semana en Santa Fe para tener contacto permanente con el presidente, José Vignatti, en pos de ir dándole forma al grupo de jugadores que continuará y los que llegarán. Una vez que estén avanzadas las cosas, se tomará la restante semana de vacaciones junto a su familia.

En este sentido, ya hay nombres concretos como posibles incorporaciones. Estarían cerrados los arribos de los volantes Matías Fritzler y Francisco Cerro. El primero termina su vínculo con Huracán y el Sabalero le compraría una parte de su pase; mientras que el segundo no seguirá en Racing, donde no es tenido en cuenta por Diego Cocca y también concluye su vínculo el 30 de junio.

Después están los ofrecimientos, como el del Lateral derecho de Independiente, Gustavo Toledo, y el defensor de Huracán, Martín Nervo. Lo de Ezequiel Videla no sería tanto un interés firme sino más bien el deseo interno de un allegado y por eso no hubo contactos. También sonó el nombre de Germán Montoya como arquero, pero no sería la prioridad. Precisamente en cuanto al guardametas, con la salida de Jorge de Broun a Bulgaria, todo indicaba que Jorge Carranza sería el nuevo dueño de la titularidad en Colón, pero en algo que quizás sorprende a muchos, Domínguez no pensaría lo mismo y tampoco continuaría.

Por consiguiente, la situación pasaría por sumar al menos dos goleros más. En las últimas horas, surgió la opción de Gabriel Arias de Defensa y Justicia. Se trataría de un mero interés y hasta parecería una acción bastante complicada, ya que es titular en su equipo y, por si fuera poco, también jugará copa. Sin embargo, la directiva santafesina podría seducirlo de alguna forma.

En los próximos días la danza de apellidos continuará y por eso cada hora que pasa traerá novedades en el mundo Colón.

Fuente: Diez en Deporte