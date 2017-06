"¿Llevás ropa interior?": citaron a un juez federal por acoso sexual y laboral

"¿Llevás ropa interior?", "te tengo en la mira", "que fuerte que estás". Las frases pertenecen al juez federal Oscar Hergott y las destinatarias fueron empleadas y una magistrada del tribunal en el que todos trabajan, según ellas mismas declararon.

El Consejo de la Magistratura de la Nación -órgano encargado de investigar el desempeño de los jueces– acusó a Hergott de acoso sexual y laboral y lo citó a dar explicaciones para el próximo 1 de agosto. Si la causa avanza, el juez podría ser destituido.

El Consejo consideró que la situación que vive el tribunal "pone en riesgo la responsabilidad institucional" y el magistrado incurrió en mal desempeño. Hergott niega las acusaciones y dice que son falsas y que se originaron cuando sancionó a dos empleados por demorar el trámite de causas de corrupción.

Hergott es desde noviembre de 2009 juez del Tribunal Oral Federal 5, uno de los que juzga a los funcionarios públicos y que se encuentra en el edificio de Comodoro Py. Actualmente lleva adelante el juicio contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en la causa conocida como "merchandising anti Clarín".

El Consejo recibió el año pasado dos denuncias contra Hergott. Una fue presentada por sus colegas del tribunal, los jueces Daniel Obligado Adriana y Adriana Palliotti, lo que es inusual ya que los magistrados no se denuncian entre sí. Y la segunda fue de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación de la Nación en representación de los trabajadores del tribunal.

Ambas presentaciones señalaban que Hergott generaba un clima laboral de hostigamiento y mal trato que llevó a un funcionamiento irregular del tribunal que repercutió en el avance de las causas.

Tras un año de investigación, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo aprobó ayer un dictamen de 56 páginas que elaboró el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Juan Mahiques, en el que Hergott fue acusado de cuatro hechos por mal desempeño de sus funciones. Los cargos se basaron en los testimonios que dieron los integrantes del tribunal -cuyos nombres este medio mantendrá en reserva– que fueron calificados de "reveladores".

La acusación más grave es la de presunto acoso sexual. Una de las que declaró fue la jueza Palliotti. "Él decía que yo andaba con un empresario con plata y cuando le pregunté porque decía eso me dijo que cuando deje de andar con el empresario me iba a acosar ferozmente", declaró y agregó que en varias oportunidades le dijo "que fuerte que estás".



La jueza Adriana Palliotti



Pallioti relató otra situación: "En una oportunidad en mi despacho tomó un portarretratos de mi hija y expresó `!que linda que está!` y le daba besos al portarretratos".

"Sabía que se fijaba en las chicas – declaró la magistrada–. De hecho todos los empleados recuerdan y comentan el caso de una empleada que ya no está más. Una secretaria entró a su despacho y el doctor la aplaudía y le dice `que bien que te viniste hoy`".

Los empleados que declararon en el Consejo dijeron que Hergott tenía una fijación con una prosecretaria administrativa. "Hacía el gesto como que me apuntaba y decía: 'Te tengo en la mira' o 'que bien te queda el animal print'", declaró la mujer que también sostuvo que se había hecho una cirugía estática en los senos y el juez le decía: "qué cambiada estás, vos te hiciste algo. Pero que bien te queda".

La prosecretaria relató otro episodio: "Estaba como sentada, se puso atrás mío y me empezó a hacer masajes. 'Qué tensa estás'. Y yo la realidad es que si me puse tensa porque no esperaba que alguien me hiciera masajes, menos un juez. En ese momento no sabía qué hacer, porque lo hizo delante de todos. Yo naturalizaba todo eso".

A la misma empleada, según su testimonio, Hergott la invitó a viajar. "Hubo otra oportunidad que entró a la secretaría en vísperas de un fin de semana largo. Viene con un papel impreso y me dice: 'Fíjate, fíjate. Metete en la página, elegí el destino y nos vamos el fin de semana'. En una oportunidad subo con mi lista de causas y me dice 'anotame en tu lista de causas'. Extiende un papel que saca del calendario y me anota su teléfono y mail para que lo llame 'por si en algún momento cedes'. Era clarísimo que la intención era si yo quería salir con él, por decirlo de alguna manera", señaló la mujer.

Una empleada fue testigo en varias oportunidades en las que Hergott le decía a su compañera "dichosos los ojos que te ven", "vos con quién estarás" y "¿estás de novia?". "Nosotros lo normalizábamos porque eran dichos a diario", señaló.

Otra prosecretaria administrativa también denunció acoso. "En una oportunidad me hizo un comentario en relación a una camisa, me preguntó si llevaba ropa interior. No le contesté nada". La mujer declaró que una vez le dijo a Hergott que estaba en pareja con un funcionario del tribunal. "Se agarró la cabeza y me dijo: uh, y yo con todas las cosas que te dije", recordó en su testimonio.

"Corresponde conceptualizar aquí la figura del acoso sexual consistente en la acción impuesta sin reciprocidad, inesperada y no bien recibida, frecuente y repetitiva que puede tener un efecto devastador en la víctima", sostiene el dictamen del Consejo.

El segundo cargo es el de acoso laboral. "Hostil e incómodo" y "de terror" definieron los empleados el clima de trabajo. Dos secretarios declararon sobre el tema.

"No recuero bien si tenía o no una lista de los integrantes del tribunal o si la sabía de memoria. Me empezaba a preguntar `bueno, a ver, fulanito de tal, ¿quién lo trajo?` El insistía mucho, quería saber el origen de cada una de las designaciones", declaró uno de ellos.

Otro relató: "Ponía horarios de atención para subir la firma: trece y dos minutos. Él quería que suba seis pisos y yo estaba en la planta baja y subía con la firma y llegaba tarde y él no me atendía. Llamaba por alguna cuestión interna o tenía un pedido de excarcelación y cuando me atendía el teléfono decía 'opine', '¿Quién molesta?'"

Los testigos señalaron que Hergott quería darle de baja a los empleados que tenían contrato para llevar a gente propia. Uno de ellos dijo que le propuso al juez Obligado designar cada uno la mitad del personal, pero su colega se negó. Inclusive, afirmaron que amenazaba con sumarios administrados, lo que fue el tercer cargo que le imputó el Consejo.

Dos funcionarios fueron sancionados con cinco y tres días de suspensión pero luego esa decisión fue dejada sin efecto por Obligado y Pallioti por irregular.

En el Consejo también declararon actuales y ex jueces de tribunales orales que defendieron el trabajo de los empleados.

"El magistrado generaba temor intimidando con el inicio de sumarios administrativos, sanciones o incluso denuncias penales, sin motivo para ella. Estas intimidaciones termiaron concretándose, lo cual da sustento a las declaraciones de los funcionarios", concluyó la acusación del Consejo que agrega que "existió por parte del magistrado una conducta persecutoria respecto de algunos empleados y funcionarios del tribunal incompatible con la recta actitud debida por un juez".

El último cargo fue el de afectar el funcionamiento del tribunal: "Se ha advertido una situación preocupante que pone en riesgo la responsabilidad institucional del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 generada por las constantes y repetidas decisiones y conductas del doctor Hergott".



El Tribunal Oral Federal 5



La acusación contra Hergott fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo. Votaron a favor los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes, el abogado Miguel Piedecasas, el diputado del PRO Pablo Tonelli, el representante de los académicos Jorge Candis y los legisladores radicales Angel Rozas y Gustavo Valdes. El senador del Frente para la Victoria Ruperto Godoy – quien es el instructor de las denuncias– se abstuvo y Mahiques no estuvo presente en la votación por el fallecimiento de un familiar.

Hergott fue notificado ayer en su despacho de Comodoro Py de la citación para presentarse el 1 de agosto a las 10 horas en el Consejo para responder la imputación. Puede hacerlo por el escrito pero adelantó que irá personalmente.

Una vez que el camarista responda, el Consejo quedará en condiciones de resolver si avanza y aprueba la suspensión en el cargo de Hergott y el envío a juicio político para que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resuelva si lo destituye. En el caso solo se analiza su actuación como magistrado y no se trata de una causa penal.

Niega las acusaciones

Infobae consultó a Hergott sobre las imputaciones y el juez respondió a través de un comunicado de prensa en el que las negó. "Los hechos falsos denunciados ante el Consejo de la Magistratura no fueron acompañados por ninguna evidencia justificante de sus afirmaciones injuriosa y, por el contrario, el suscripto acompañó abundantes pruebas de las mendacidades e irregularidades administrativas encubiertas por los jueces", señaló.

Hergott sostuvo que no se habla con sus colegas Obligado y Palliotti -con quienes se comunica mediante actas– y las denuncias en su contra comenzaron cuando tuvo un problema con ellos. "El conflicto con dichos magistrados se sustentó en el encubrimiento de empleados que cajoneaban causas de corrupción, ocultaban una relación marital y hasta obtuvieron a costa del erario público y de los contribuyentes un viaje a Europa", dijo en el comunicado y agregó que la Corte tiene a estudio las sanciones.

Un tribunal con más denuncias

Hergott no es el único juez del Tribunal Oral Federal 5 al que el Consejo investiga. También tiene una causa contra Obligado. El juez fue denunciado porque a fines de abril se fue por dos semanas a un congreso académico en Irak cuando la Corte Suprema le había negado la licencia para irse.

Guillermo Fanego, el abogado que defiende a represores en el juicio de la ESMA que realiza el tribunal, denunció a Obligado en el Consejo. El organismo ya recibió informes de la Corte y del área de recursos humanos que confirmaron que el magistrado viajó sin tener la licencia concedida para hacerlo.

El abogado denunció que el viaje de Obligado retrasó las audiencias del juicio que ya lleva más de tres años.

Fuente: Infobae