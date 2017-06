La emoción de los Vallejos, los únicos vecinos de la cuadra donde nació Messi invitados a la boda

La libertad con que al menos hasta hace un par de años se movía Messi en la cuadra natal, dicen sus amigos, es lo que les permitió mantener esta relación de afecto permanente. "Acá Leo cuando viene es el mismo que pateaba la pelota contra los portones", dice Oscar, un vecino de 54 años que para de baldear y cepillar su auto en la vereda para señalar dónde jugaba el entonces futuro ídolo del Barcelona.

Walter es otro del grupo de amigos de Messi que celebra cada momento de felicidad de su amigo. "Jugábamos al fútbol en los recreos y lo veías a este monstruo y te dabas cuenta que era distinto. En el baldío donde nos metíamos a patear, ganaba el equipo que lo tenía a él. Siempre fue así", dice este chico apenas cuatro meses más grande que Leo. A Walter todavía le dura cierta culpa recordada con humor, de cuando tenían 11 años y les robaron la bicicleta. "Mi viejo me pidió que le fuera a comprar un vino y le dije a Leo que me acompañe. Entonces él me subió a su bici y fuimos, pero nos la robaron y siempre me quedé mal", exagera el amigo, quien muestra con orgullo una camiseta de Independiente, club del que es hincha, firmada por Messi. "Para mi amigo Walter, con mucho cariño, Leo", se lee en marcador negro sobre la casaca roja.

El portón de la casa de Walter servía de arco. Quizá Leonel aprendió a afinar la maestría de su puntería contra estas rejas pintadas de rojo. "Les dábamos pelotazos a la casa de la viejita de enfrente en la hora de la siesta, pobre. Eramos bravos", admite.

Lidia resalta que pese a todo lo que vivieron los Messi no perdieron la humildad y el sentido de ubicuidad. "Siempre pasamos las Fiestas acá en casa y hasta hace dos años Leo también venía, como uno más, después esto de las redes sociales lo complicaron un poco", se lamenta Lidia, cuya casa podría ser un museo de camisetas del 10 de todas las épocas.

Diego recuerda que robaban moras y limones. Walter se emociona y a la vez se ríe cuando rememora la despedida que le hicieron a Lionel cuando se fue con su familia a Barcelona, a los 13 años: "Tuvimos tanta mala suerte que la luz se cortó tres días seguidos en el barrio. Igual hacía calor y la pasamos bien".