Michael Bublé, al borde del llanto en su primera aparición pública tras la enfermedad de Noah

Tras la enfermedad de Noah, tanto Luisana Lopilato como su marido, Michael Bublé, se había alejado de la vida pública y suspendieron toda actividad laboral hasta que el pequeño se recuperó del cáncer de hígado que padecía.

Y así, de apoco, Luisana fue la primera en aparecer públicamente hace algunas semanas y ahora fue el turno del cantante, quien se emocionó hasta las lágrimas en su discruso tras ser al ser galardonado con el Premio de las Artes Escénicas de Canadá,

"Mi vida entera está inspirada por lo que mi familia me hace sentir. Mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanas, mi manager", dijo. "No tengo palabras para describir cómo me siento, a veces decir 'te quiero' no es suficiente porque lo que siento es mucho más. Mi vida también está inspirada en cómo me hace sentir mi tierra, mi Canadá", arrancó a decir.

"Estoy aquí con total humildad porque me han permitido ser uno de sus representantes musicales y me han otorgado este honor en lo que ha sido un momento emocionalmente difícil para mi familia. Agradezco el amor y el apoyo que me han dado y me llena de orgullo cada vez que soy capaz de estar en un escenario y decir: 'Mi nombre es Michael Steven Bublé y soy canadiense'", aseguró al borde de las lágrimas.