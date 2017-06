Conductor Designado: Una política de protección de la vida que debe acompañarse con más controles

Este año, este programa tiene un condimento especial, se suma el gobierno de la provincia de Santa Fe, mediante el Gabinete Joven. Estuvieron presentes en el evento, el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira; la subsecretaria de Gestión y Participación, Julia Davicino; el coordinador del programa Conductor Designado de la provincia, Javier Díaz Dechiara; el coordinador del Gabinete Joven en el Nodo 2, Matías Martínez, y el concejal Jorge Muriel.



La primera intervención será este sábado en República Bar: "De acá hasta fin de año se van a realizar las intervenciones en los bares y boliches, cada 15 días. Los locales adheridos son Miluno, Chimbote, La Bastarda, Margarita, República, W Producciones y El Pelado", comentó Bodoira.



"Celebramos esta política de Estado que implementan en conjunto la Municipalidad de Rafaela y el gobierno de la provincia. Estamos muy contentos que este programa trascienda las fronteras y se replique en otras ciudades. Nosotros queremos generar conciencia porque la principal causa de muerte en los jóvenes de 18 a 35 años en nuestro país, son los accidentes de tránsito. Por eso volvemos a tener un pájaro loco que es el personaje que no queremos que pase desapercibido, para que le pique la conciencia a los jóvenes", agregó.



También destacó: "Este programa se enmarca en la campaña de protección de la vida que implementa la Municipalidad de Rafaela. Desde el Estado no les decimos que no tomen, sino que si van a tomar lo hagan responsablemente. Si alguien tiene que llevar a sus amigos a su casa, para que vuelvan sanos y salvos, no tomen sino que utilicen medios alternativos para volver. Porque las consecuencias pueden ser fatales y no queremos más víctimas".



Una política pública sostenida. A su turno, Julia Davicino explicó: "Hace muchos años que venimos implementando este programa en la ciudad, que habla de una política pública sostenida y la importancia de aportar a una campaña que apuesta a cambiar hábitos de los jóvenes y necesita de mucho tiempo de maduración e instalación para ser efectiva".



También dijo que "Conductor Designado se lleva a cabo en la noche rafaelina, donde se invita a los jóvenes a inscribirse. Les colocamos una pulsera y en el boliche pueden acceder a gaseosas y agua de manera gratuita por la adhesión de los boliches para colaborar con el programa. Al finalizar la noche, el inscripto puede realizarse de manera voluntaria el control de alcoholemia y, en el caso de que de negativo, accede a premios instantáneos y participa de un sorteo final por un premio mayor".



"Es un programa que nos viene dando muchos resultados. Desde esa primera edición en 2012 hasta la fecha se han inscripto 1.050 personas, de las cuales el 53 % salió del boliche, accedió a hacerse el control y el resultado fue dentro de lo permitido", reflexionó.



Además, "la provincia hace extensivo este programa a otras localidades de la región, lo cual es muy positivo. Esto implica poner en marcha un dispositivo que es valioso que tiene que ver con la concientización y la sensibilización y que siempre va unido a otras políticas de cuidado y protección de la vida".



Este programa está elaborado por jóvenes: "Está pensado y llevado adelante por un equipo de la Subsecretaría de Gestión y Participación que le ponen el cuerpo a las intervenciones los viernes o sábado por la noche. Ellos son el vínculo con otros jóvenes. Entendemos que trabajar con este público es sumamente complejo, por eso año tras año lo vamos revisando e incorporando cuestiones que lo hagan más atractivo como fue en su momento una aplicación sobre los mitos sobre el consumo de alcohol y, ahora, el pájaro loco bajo el lema "Que te pique la conciencia", una intervención divertida que en el fondo apunta a empezar a tomar conciencia y prestar atención a estos temas".



Por último, cabe mencionar que República Bar colabora con premios instantáneos electrónicos para entregar este sábado que es la primera intervención.

Una política que desaparece. Hace rato dejaron de verse por la noche rafaelina los controles de alcoholemia, especialmente a la salida de los pubs y boliches. Si bien la campaña tiene su mérito, las políticas de educación deben acompañarse con políticas de control.

Los operativos se ven, pero no a la hora en que deberían verse.