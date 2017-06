LA PROVOCACIÓN POLÍTICA DE LAS "FUERZAS DE CHOQUE" PIQUETERAS

Parece mentira que haya que seguir insistiendo con temas tan básicos como el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentaciones vigentes que hacen al ordenamiento de nuestra vida en sociedad.





Pero, tal parece que a los argentinos las cosas no nos entran tan fácilmente.





Todos, de una forma un otra, padecemos la violación sistemática de cuanta reglamentación existe en nuestros pueblos y ciudades, que hasta nos da la impresión que la transgresión es la regla y el cumplimiento la excepción.





Nuestro tránsito vehicular es absolutamente caótico. Estacionamos en lugares prohibidos; transitamos calles y avenidas a velocidades que superan los límites establecidos; hacemos oídos sordos a cuestiones tan básicas como lo es la prioridad que tiene el peatón frente al automovilista; desconocemos las más simples y elementales señales que son puestas en rutas, avenidas y calles, quizá pensando que están allí como elementos decorativos y no como ordenadores del tráfico. Incluso, para muchos, los semáforos llegan a ser columnas para la instalación de hermosas luces de colores que le dan brillo a una esquina cualquiera, ya que si se los tomara como lo que verdaderamente son, se respetarían de manera absoluta y se evitarían accidentes fatales o de gravísimas consecuencias.





También hacemos de las ordenanzas municipales nuestra propia interpretación, como si hubiesen sido dictadas para acatarlas de manera voluntaria y según la manera en que cada uno las entiende. De esta forma sacamos la basura a cualquier hora, siempre tratando de que no coincida con la establecida para su recolección, puesto que pareciera que ahí está la gracia; lavamos veredas y regamos los jardines de nuestras casas, con abundante agua, tratando siempre de utilizar la mayor cantidad posible del vital elemento, sobre todo en épocas de grandes sequías.





Cuando se trata de la realización de algún trámite burocrático, ya sea que nos encontremos de un lado o del otro del mostrador, hacemos todo lo posible para que algo que debería resolverse en unos pocos minutos se convierta en una odisea inolvidable que puede tardar desde algunas horas hasta días enteros perdidos en los vericuetos de esa inmensa “cortina de papel”, tan argentina como el tango o el dulce de leche, y que parece enorgullecernos tanto, ya que es la única que queda sobre la faz de la tierra, teniendo en cuenta que las otras dos famosas que existían en este planeta, la “cortina de hierro” y el “Muro de Berlín”, hace ya casi tres décadas que cayeron para felicidad de todos.





Y de esta manera podría seguir con una interminable lista de hechos, que a diario cometemos en este país, con el sólo fin de burlar las leyes; es decir, para vivir constantemente en esa manera tan nuestra de ser: vivir en la anomina.





Pero, para no aburrir al lector, voy a obviar los cientos de ejemplos que en este momento me vienen a la mente, dejando que cada uno haga uso de la gran imaginación que tiene y se pueda representar todas y cada una de las normas que a diario hace caso omiso, porque, en realidad, parece que fueron sancionadas para jorobarnos la existencia y no para hacer más placentera y segura la vida en sociedad.





Esta larga introducción, sobre la anómica forma de vida que tanto “orgullo” y “beneficios” nos depara, es para adentrarme en un tema que, bromas aparte, y dejando de lado cualquier tipo de ironía, considero de muchísima importancia y que ha ocasionado en el pasado y lo sigue haciendo en este presente, graves consecuencias. Me estoy refiriendo al tema de los piquetes, tema que hoy está en el tapete de todas las discusiones, debido al violento desalojo que ayer se produjo en la Avenida 9 de Julio de la Capital Federal, y del que se pueden hacer tantas lecturas como opiniones y sentires tenga cada uno de los casi cuarenta y cinco millones de habitantes que hoy moran en este país.





Si nos atenemos a la letra de la Constitución Nacional, la libre circulación de quienes se encuentren dentro de las fronteras del territorio argentino, es una garantía consagrada en ella, por lo que su restricción, sin orden judicial alguna, configura de por sí un flagrante delito que debería ser castigado con todo el rigor que la ley establece. Y esto es así, no sólo porque la libre circulación está protegida constitucionalmente, sino por el hecho de que la libertad de movimiento hace a una de las libertades más básicas de todo ser humano. Y, todos sabemos que los piquetes tienden a cercenar esa libertad, ocasionando perjuicios desde cualquier punto de vista que se lo quiera mirar.





Por otro lado, también habría que considerar a los piquetes como una manera de provocación hacia determinado sector de la sociedad, cuando no hacia ésta en su conjunto. Provocación que no es antojadiza ni nace de la desquiciada mente de unos cuantos alborotados, sino que, por el contrario, tiene una finalidad política, que a la larga es la alteración de la paz social, buscando la reacción de las fuerzas del orden, para, de este modo, convertir a los piqueteros, responsables directos y victimarios, en “supuestas víctimas” del accionar represivo del Estado.





Si a esto último le agregamos el historial de ciertos grupos, como Quebracho, que se presentan con “fuerzas de choque” encapuchadas y armadas con palos y piedras, a la vista de todo el país que sigue las alternativas de esos piquetes a través de las imágenes televisivas que se transmiten en vivo, no es muy difícil pronosticar de qué manera va a ser disuelta este tipo de manifestación.





Y, si queremos agregarle más combustible al encendido panorama político nacional, debemos tener en cuenta, muy seriamente, que, además de alterar el orden en ciudades con un impresionante caudal diario de peatones y automovilistas, que necesitan utilizar la vía pública para realizar sus tareas cotidianas, la finalidad más manifiesta que encubren reclamos como el de ayer, que no tenían un petitorio claro y preciso, no es otra que la de provocar disturbios que pongan al oficialismo en la disyuntiva de actuar para restablecer el normal desempeño ciudadano, desalojando a los manifestantes, represión mediante, o, por el contrario, dejar hacer a estos grupos de violentos, y con ese dejar hacer también otorgarles el dominio de la calle, como si fueran amos y señores de ella porque así se les antoja.





Una gobierno que se precie de querer exhibir cierta normalidad, jamás puede dejar librada a su suerte a sus ciudadanos. Y así parece, por fin, haberlo entendido el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien tomó la decisión de despejar esa importantísima arteria de la Capital Federal, asumiendo los riesgos que tal accionar indudablemente podrían llegar a ocasionarle, ya sean éstos justipreciados en costos políticos como, así también, en la salud y la integridad física, tanto de manifestantes, fuerzas policiales y ocasionales transeúntes.





Argentina debe estar inscripta dentro de los únicos países en el mundo que, de un tiempo a esta parte, cualquiera puede venir con una protesta, justificada o no, y cortar la vía pública que se le ocurra, sin temor a ningún tipo de represalia.





Esto, definitivamente tiene que cambiar, y el desalojo de ayer constituye, indudablemente, un punto de quiebre e inflexión en ese sentido. Los futuros manifestantes deben saber que el derecho a la protesta, que es un legítimo derecho de todo habitante del país, y que por ello se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna, está sujeto a una reglamentación estricta. Por ende, no es un derecho omnímodo ni un derecho que cada sujeto pueda interpretar y hacer uso de él de la manera que se le ocurra. De ningún modo.





Cuando una persona o un grupo de persona desea manifestarse en la vía pública, existen en el país, al igual que en la mayoría de los países del mundo, una serie de protocolos que deben respetarse a rajatabla para no alterar el orden público. Si no se cumplen, por desconocimiento o a propósito, entonces debe ser el Estado el que concurra en auxilio del resto de la población que no tiene porqué verse sometida a los designios de unos pocos que no los representan y ni siquiera, amén de no tener el derecho para hacerlo, no tienen tampoco esa intención.





Como dije más arriba, la intención de grupos como Quebracho y de otros grupos reaccionarios y violentos es por demás clara. A nadie van a engañar los “supuestos” reclamos en beneficio de los más necesitados, cuando esos reclamos vienen de parte de sectores que cuentan con “fuerzas de choque” encapuchadas y muñidas de palos y proyectiles. A nadie engañan ya, aduciendo que esos palos y proyectiles son para utilizarlos en su propia defensa. ¿De qué defensa se está hablando cuando se atribuyen el derecho de representar a quienes no los han elegido para que los representen? ¿Por qué tienen que ostentar esos grupos una “fuerza de choque” cuando no había ningún motivo para considerar que iban a ser reprimidos? Y, aunque tuvieran la sospecha de que el gobierno iba a actuar en consecuencia, ¿con qué derecho arman a ciudadanos comunes, cuando el monopolio de la defensa la tiene el Estado por imperio constitucional?





Definitivamente, de una vez por todas, las autoridades deben hacer uso de todas las herramientas que el sistema jurídico les pone a su disposición para acabar con este tipo de caos que se ha convertido en moneda corriente en los últimos tiempos. Si hay que utilizar figuras penales tan drásticas como el de la “sedición”, no tiene que temblarle el pulso a quien esté al frente de los organismos institucionales creados a tal fin dentro de un Estado de Derecho, porque para eso se encuentran estipuladas dentro de nuestro ordenamiento, el que consagramos y adoptamos para vivir civilizadamente en conjunción con los el resto de la población. Ese es el sentido de este tipo de figuras y no otro. Si están, si se pensaron para una hipotética y futura situación, es porque también se consideraban necesarias para el normal desempeño y protección de los derechos y garantías de todos, y no para que sean letra muerta, y que la suerte de la mayoría quede en manos de unos pocos que quieren dictar sus propias leyes e imponer sus propias reglas.