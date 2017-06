Nacionalizar la campaña, la estrategia de Elisa Carrió para evitar un debate con Martín Lousteau

Campaña, fase 2. Luego de un cierre de listas sin sobresaltos, el ex embajador en los Estados Unidos, Martín Lousteau, dejó de lado el pedido para participar en la interna de Cambiemos en la Ciudad por un desafío –abierto y público– a su ex aliada Elisa Carrió: "Ojalá que quiera debatir antes de las PASO", señaló el economista.

Pero confrontar con el ex ministro de Economía durante el primer gobierno de Cristina Kirchner no parece estar dentro de los objetivos del equipo campaña de Carrió y del nuevo frente Vamos Juntos. "Detenernos a debatir con Lousteau sobre su particular mirada de la grieta no nos resulta de interés. No es el adversario a superar en estas elecciones, sino las diferentes propuestas del kirchenerismo o el peronismo porque plantean una vuelta atrás", señaló a Infobae un importante dirigente de la lista oficialista.

Es decir, frente al intento del referente de Evolución para "porteñizar" la elección y plebiscitar este año la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la respuesta será, para decirlo de una manera sencilla, ningunearlo. "Plantea un desafío inconsistente, porque en las PASO debaten los que están en el mismo espacio. O en todo caso, que se interese en debatir con el peronismo", amplió el mismo dirigente.

En esa línea, además, se manifestó el dirigente radical y ex intendente porteño entre 1987 y 1989 Facundo Suárez Lastra, uno de los precandidatos a diputados nacionales de Vamos Juntos. Ante la consulta de Infobae, destacó: "Nuestra lista expresa al Gobierno de Cambiemos a nivel nacional, nuestro objetivo es acumular el mayor caudal de votantes y apoyos para el presidente, Mauricio Macri, expresando la diversidad de nuestra integración".

En este sentido, aseguró: "Lo que haga Lousteau corre por su cuenta; él resolvió instalar una elección para posicionarse de cara al 2019, pero ahora se discute otra cosa. No nos interesa debatir porque no está en la agenda, y si quiere debatir se hubiera presentado como candidato a legislador porteño y que debata con Andy Freyre (al frente de la lista de Vamos Juntos para la Legislatura)".

En tanto, uno de los armadores del macrismo en el distrito, el legislador Francisco Quintana, señaló a este medio que la campaña se realizará "con mucha tranquilidad; seguiremos hablando de la gestión, sin confrontar. No es reactiva nuestra campaña". A su vez, Maricel Etchecoin, presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional, recordó: "Carrió nunca se ha negado y ha participado de todos los debates cuando fue candidata. Así que no hay desafío posible porque nuestra actitud siempre es debatir".

Lousteau, por su lado, señaló en Radio Rivadavia: "Las PASO son una herramienta útil que el PRO en CABA no quiso usar porque el candidato era yo. Los argentinos no quieren volver al pasado pero tampoco quieren este futuro. La grieta estanca, encontremos un rumbo colectivo". También se refirió a una de las principales críticas al gobierno porteño: "La manera de lidiar con el piquete no es armar un cronograma. Deberíamos trabajar para que se terminen".

