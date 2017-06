La Rosada busca evitar testimoniales también en funcionarios de segunda línea

"No vamos a obligar a renunciar a nadie, pero si la cúpula toma esta decisión, es una señal para el resto", deslizan. Muchos precandidatos ocupan actualmente puestos ejecutivos

Los ministros de Educación, Esteban Bullrich, y Defensa, Julio Martínez, y el titular del Plan Belgrano, José Cano, renunciarán el próximo 14 de julio a sus cargos para dedicarse tiempo completo a la campaña electoral. Así lo comunicó ayer el jefe de Gabinete Marcos Peña en una conferencia de prensa que brindó en Olivos. "Queríamos anunciarles que por decisión propia, del Presidente y todo su equipo, van a renunciar a sus cargos el 14 de julio, que es la fecha en que comienza la campaña electoral", aseguró Peña. Sin embargo, los tres casos citados se distinguen de otros, en los que todavía no se resolvió si los funcionarios que aspiran a cargos locales continuarán con sus tareas ejecutivas.

Según fuentes oficiales, quien presentará su dimisión será el subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández Langan, quien ocupa el puesto número 12 de la lista de postulantes a diputados nacionales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y quiere evitar que se generen sospechas sobre su actuación en el cargo.

Otro funcionario del Ministerio del Interior, como Lucas Delfino, se tomará licencia como subsecretario de gestión municipal, y competirá como precandidato a concejal de Hurlingham. La secretaria de Asuntos Municipales, Aída Ayala, en tanto, pedirá licencia en busca de una banca nacional para representar a Chaco en la Cámara Baja. Alex Campbell, subsecretario de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, irá como precandidato a concejal en San Fernando.

Fuentes ejecutivas explicaron que "los que renunciaron son cabeza de lista y funcionarios importantes de gobierno. En parte renuncian para garantizarle al electorado que sus candidaturas no son testimoniales, y por otro lado para que los funcionarios no interpongan la campaña con la gestión". Y en relación a las segundas líneas provinciales opinaron: "No vamos a obligar a renunciar a nadie, pero si la cúpula está tomando esta decisión, nos parece que es una señal para el resto". El mensaje de la Rosada parece claro: cero testimoniales.

Marcos Peña remarcó que esa decisión "es importante para dejar en claro cuál es la actitud frente a estas elecciones y la diferencia en este contexto en el que en el pasado y el presente se siguen viendo el tema de las candidaturas testimoniales y el uso del Estado para hacer campañas electorales". "Queremos dejar en claro nuestro compromiso con el espíritu republicano que marca Cambiemos", insistió Peña, quien aclaró que "lo que tiene que ver con reemplazantes u otros cambios" será comunicado "más adelante, más cerca de la fecha" de las salidas de los funcionarios.

No obstante, hay varios reemplazos en ministerios que ya están cubiertos. El hueco que dejará Bullrich en Educación lo cubrirá el ministro provincial del área Alejandro Finocchiaro, y el de Martínez en Defensa lo ocupará Oscar Aguad, actual ministro de Comunicaciones, cartera que dejaría de existir y pasaría a la órbita del Ministerio de Modernización. El lugar de Cano no tiene candidato firme, aunque suenan dos funcionarios del Plan Belgrano, José Ascárate o Víctor Zimmerman.

Según Peña. ni el Plan Belgrano, ni los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Agroindustria; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; y Finanzas, dejarán de existir. "No va a ocurrir", señaló Peña durante una conferencia de prensa, al rechazar que se fuera a bajar de rango esas carteras que, dijo, "van a seguir siendo ministerios". En los últimos meses, debido al alto costo que representan sus estructuras, desde el Gobierno se viene evaluando una reducción de ministerios, que en la actual son 21, más la Jefatura de Gabinete que conduce Peña.

Fuente: Cronista