La Cámara de Diputados no logró darle media sanción a la ley para penar la corrupción empresarial

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles por la noche en general el proyecto de ley de "responsabilidad empresarial" que establece sanciones para delitos cometidos contra la administración pública y por cohecho transnacional, que reclama el Ejecutivo. La norma aún no fue girada al Senado porque la votación en particular -artículo por artículo- fue postergada por la oposición hasta el miércoles que viene.

Lo que sucedió fue que la mayoría de los bloques pedía modificaciones, por lo que Cambiemos debió pedir un cuarto intermedio. Al menos, el oficialismo logró impedir que la iniciativa vuelva a comisiones, algo que había pedido el bloque Justicialista.

En una sesión especial pedida por el frente oficialista Cambiemos, la propuesta fue aprobada por 131 positivos, 63 negativos y 7 abstenciones.

Cambiemos logró el quórum gracias a los bloques del Frente Renovador y Justicialista, que bajaron al recinto para debatir sobre el proyecto para penalizar la corrupción empresaria contra la Administración Pública con fuertes multas y con la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones.

"Políticamente hemos decidido no dar quórum porque entendemos que es una ley que no favorece precisamente los intereses nacionales sino los de Odebrecht", había fundamentado el jefe de la bancada kirchnerista, Héctor Recalde.

Asimismo, Recalde dijo que este proyecto impulsado por Cambiemos no busca una ley contra la corrupción sino que, por el contrario, favorece a las grandes empresas a proceder en actos irregulares.

El punto central de la discordia, y que estuvo a punto de frustrar la sesión, es la inclusión en el proyecto de un artículo que apunta a que el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria pueda aplicarse al caso Odebrecht para propiciar la colaboración de la empresa brasileña en el caso de las coimas que admitió haber pagado en la Argentina.

Lo que prevé la iniciativa es condenar a personas jurídicas (empresas), que los involucrados puedan ser multados y el dinero se destinará a la educación y a la salud, y que las empresas pueden llegar a un acuerdo a cambio de información.

También aparece la figura de "colaborador eficaz", que sería el equivalente a la figura del arrepentido en las personas físicas. Lo que implica es que si esta persona devuelve el dinero por el delito que se la acusa o brinda información, puede tener una reducción de condena, aunque nunca podrá ser eximido de prisión.

El caso Odebrecht también está contemplado porque será retroactiva para acuerdos administrativos pero no jurídicos, ya que la ley penal no puede volver atrás. El artículo 37 estipula que las empresas podrán firmar un acuerdo con el Estado para que aporten información y se les reducen las sanciones. En el caso de la empresa brasilera involucrada en el Lava Jato, se podría aplicar para los sobreprecios.

Momentos de tensión durante la sesión

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió le enrostró hoy a su par del Frente para la Victoria-PJ Julio de Vido su ausencia durante la sesión especial celebrada en la Cámara baja, al sostener que era la persona indicada para "explicar todo el sistema de sobornos de la Argentina", y el exministro la cruzó por Twitter.

"Quien nos puede explicar todo el sistema de sobornos de la Argentina es un diputado de la Nación y no lo veo, que es Julio de Vido. ¿Dónde está De Vido para que nos explique a todos sobre la corrupción? ¿Asistió? Porque si no le podemos pedir la palabra para que explique qué cobró, cuánto cobró y cuánto les dio a los Kirchner", disparó la cofundadora de Cambiemos en su explosiva intervención.

El ex ministro de Planificación, que se excusó de participar de la sesión "por cuestiones de salud", acusó recibo del ataque de Carrió y contraatacó a través de una seguidilla de mensajes en la red social Twitter.

"Quiero decirle a la candidata Carrió, que me aludió en la sesión de hoy, que no tengo nada que contar sobre Odebrecht. Que le pregunte por las coimas de Odebrecht a (Gustavo) Arribas, que recibió transferencias por 800 mil dólares en cuentas off shore. Transferencias corroboradas y certificadas que no supo ni pudo explicar cuando visitó el Congreso", replicó el diputado kirchnerista.

Daniel Lipovetzky, quien preside la Comisión de Legislación General que conjuntamente con la Comisión de Legislación Penal dictaminó el proyecto y lo llevó al recinto, afirmó: "Nos vienen a hablar de impunidad. Impunidad hay hoy porque no tenemos ley. Hasta ahora como país no habíamos avanzado en legislación anticorrupción, hubo un gobierno que gobernó 10 años con mayoría y no la impulsó. Hoy estamos rompiendo esa impunidad".

