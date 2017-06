Cristina en perspectiva

Cristina Fernández empezó su retirada con la derrota de 2013, la continuó con la de 2015 y puede desaparecer del escenario político en 2017. Entre las acepciones de la expresión "desaparecer del escenario político" debe incluirse el vegetar en el Senado como ha hecho Carlos Menem en los últimos doce años.

El proceso de deterioro ha sido aceleradísimo para alguien que en 2011 obtuvo el 54% de los votos. Sólo se explica por los gruesos errores económicos de los que fue única responsable. Un largo proceso de recesión, inflación y fuerte crecimiento de la pobreza selló su suerte y la del peronismo que la acompañó.

Puesta en esta perspectiva, la chance real del "retorno" de su régimen parece menos que moderada. Su candidatura tiene más que ver con el Código Penal que con la disputa del poder. No se trata de una exiliada ni de una proscripta. Perdió el poder en elecciones sin trampa y de eso es difícil volver. Los votantes muy rara vez dan marcha atrás.

Ahora ha sido forzada a competir por la persistencia de Florencio Randazzo y a riesgo de quedar sin cobertura judicial si no lo hacía. Un aceptable desempeño en la provincia de Buenos Aires podría evitarle la condena y la cárcel. Pero, aun cuando no esté en condiciones de regresar a la Casa Rosada, su candidatura tendrá impacto en el Gobierno y en el peronismo. En el Ejecutivo, porque si no la derrota con cierta holgura, se complicarán la gestión y los planes reeleccionistas de Mauricio Macri. En el peronismo, porque no sólo lo fragmenta, sino que lo vuelve inviable para 2019, a menos que Sergio Massa o Randazzo hagan una extraordinaria elección, alternativa hoy algo remota.

MASSA Y RANDAZZO

Massa y Randazzo cargan con dos problemas. Uno, están irremediablemente identificados con el fracaso del régimen kirchnerista. Dos, están equivocando la campaña. Se quejan de la polarización, pero se ubican en una tercera posición inviable: ni oficialismo, ni oposición, ni yankees ni marxistas, ni capitalistas ni socialistas, etcétera, etcétera. Asumen una actitud peronista cuando las acciones del peronismo están tan a la baja que CFK optó por regalarlas.

La que leyó mejor la situación fue la ex presidenta que cambió completamente de maquillaje. Se pintó de indignada y cargó tanto contra la racionalidad económica del ajuste como contra la casta política.

Por eso en sus listas no hay un solo diputado de los que la defendieron en los últimos años diciendo cualquier cosa por los medios: Recalde, Conti, Kunkel, Di Tullio. Los tiró por la borda. ¿De qué serviría el nuevo maquillaje con esas caras al lado?

Los únicos que sobrevivieron fueron los intendentes de los enclaves más pobres del conurbano. Se abrazan a ella para pasar la mala época y hasta que haya nuevo patrón. En sus territorios Cambiemos no prende porque allí no hay cambio posible, al menos en el corto plazo. Lo único que prospera es el clientelismo. Por eso, sin fondos públicos, a la ex presidenta sólo le queda el rol que asumió: el de una nueva abanderada de los humildes. Ella, que supo dar clases de finanzas internacionales a los banqueros de Wall Street.