Lavagna: "Cristina Kirchner es la cabeza un Gobierno fracasado"

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna advirtió hoy que la candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández refuerza aún más la "falta de confianza para la llegada de inversiones al país", y aseguró que su presencia en las elecciones de este año "genera incertidumbre por su pasado reciente como cabeza de un gobierno fracasado".



Consultado por la postulación de la ex mandataria como senadora nacional complica el panorama económico, el referente económico del massismo dijo "sí y no".

Es que, según argumentó, "antes de que hubiera una candidatura y antes de que se viera una cierta fortaleza política de la ex presidente, las inversiones no vinieron; en su origen hay una falta de confianza en la marcha de economía".

"A esa falta de confianza se le agrega, además, el efecto de una candidata que durante 8 años tuvo un gobierno que cuando uno mira cifras que tienen que ver con el crecimiento, con la pobreza, con las inversiones y demás, fue un gobierno fracasado", disparó en declaraciones a radio Con Vos el integrante de los equipos técnicos del Frente Renovador.

Fuente: Perfil