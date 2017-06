Belén Pouchan, la bailarina de "ShowMatch" que deslumbra a Marcelo Tinelli: "No me esperaba todo esto"

Marcelo Tinelli (57) tiene una habilidad especial para reconocer un talento cuando lo ve. Una vez más, volvió a acertar. Siempre que tiene la oportunidad le pide a Belén Pouchan (25) que demuestre sus habilidades en la pista del Bailando; y ella no decepciona. Como se suele decir, está tocada por la varita.



Con sus habilidades en la danza, gimnasia artística y contorsionismo, dejó al conductor sin habla. Y sus cuentas en las redes sociales "explotaron" con mensajes de felicitaciones y admiración por su talento. "Estoy sacada, no puedo creer todo lo que está pasando, muchas cosas juntas", confiesa a Teleshow la joven, que forma parte del staff de bailarinas de Tinelli.

Nacida en la Ciudad de Buenos Aires, practica deporte desde niña y a los 12 años comenzó a hacer gimnasia rítmica. Su carrera dio un salto a los 17, cuando empezó a hacer circo con Flavio Mendoza y a participar de sus obras de teatro. Llegó a encabezar algunas de sus producciones, como Stravaganza y, actualmente, Mahatma. También trabajó como azafata en el programa de Guido Kazcka, A todo o nada.



"Además de danza, hago de todo: teatro, canto y estudio batería. Todo lo que sea artístico me gusta. De hecho, me cuesta decidir qué es lo que me gusta y eso a veces es un problema. Admiro a la gente que puede hacer muchas cosas distintas, como la competencia norteamericana So you think you can dance. Trato de juntar todo lo que aprendo y, por ejemplo, trasladar mis clases de teatro a la danza", cuenta la joven, que con sus acrobacias ya se ganó el cariño del público de ShowMatch.



"Este año se me dio la posibilidad de entrar al Bailando y, obviamente, no la quería desaprovechar. Estoy haciendo lo que me gusta y estoy súper agradecida por el lugar que me dan. No lo puedo creer todavía. Al principio cuando empecé en teatro con Flavio me decían de hacer una nota y me escondía, literal. Ahora lo vivo súper tranquila y me divierto", confiesa.



De novia con un ingeniero agrónomo, se llevó una verdadera sorpresa al aire en el programa de ShowMatch emitido el lunes pasado en el debut de Consuelo Peppino -una ama de casa cordobesa- con su pareja de baile Agustín Reyero. Pouchan había tenido una relación hace varios años con el joven ¡y Tinelli los mandó al frente! Incluso, los desafió a hacer algunas piruetas juntos: ella aceptó aunque, lógicamente, se notaba cierto gesto de incomodidad en su rostro.



"¡Me agarró de sorpresa! Cuando pasó eso en el programa, mi novio ya estaba durmiendo porque se levanta muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana. Yo sabía que él dormía, entonces pensaba: 'Lo que se me viene cuando se despierte'. Me fui a dormir a su casa, ¡si no quedaba muy mal! Cuando se despertó tenía un montón de mensajes y su Instagram explotado. El último mensaje era de una chica que le dijo: 'Mirá a tu novia lo que está haciendo con su ex en la tele'. Lo que me costó explicarlo… Pero se lo tomó bien".



A pesar de haber tenido una breve relación con Reyero, la bella joven dice que no tiene problemas en compartir el lugar de trabajo con él: "Somos amigos. Salimos un tiempo y quedó súper buena onda".



"Ya me lo había cruzado cuando estuvo en la apertura de ShowMatch: él vive en Córdoba y viene cuando tiene un laburo. Yo lo quiero, es una persona increíble".

