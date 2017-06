Boasso se mostró indignado por el rechazo a su lista por parte de la junta electoral de Cambiemos

“Es la primera vez en mi vida política que todos los periodistas, incluso con los que no comparto la ideología, están tan indignados como yo. Yo veía venir las trabas y los inconvenientes porque no quieren tener competencia en cambiemos, pero yo no creía que este personaje nefasto que tiene como presidente la UCR", en referencia a José Corral, expresó.

Sin embargo, Boasso se mostró con tranquilidad cuando confirmó: “Nosotros presentamos la lista el día viernes a las 12 del medio día con 2750 abales, cuando se necesitaban 2000. Con lo cual tuvimos la precaución, sabemos cómo es Corral, presentamos los mismos abales en la secretaría electoral, están resguardados”.

Además narró los hechos del incómodo momento que vivió en la puerta de la sede: “Al ver que no contestaban nos fuimos a Santa Fe, el apoderado del partido pidió hablar con la junta electoral y habían publicado que se reunían a las 13:00 hs. No lo atendieron nunca, cuando me vieron se metieron adentro y se escondieron. Nos quedamos hasta las cuatro de la tarde, no le abrían ni al chico que les fue a llevar la comida”.

Por último cerró: “Es vergonzoso, todos deberían estar alarmados. Tuve un acompañamiento importante, salvo de algunos sectores. Me gratificó que el socialismo me mostró su apoyo en esta situación”.

Fuente: Agenciafe