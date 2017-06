La Rosada evalúa avanzar con un proyecto para eliminar las Primarias

El 2 de diciembre de 2009 el Congreso sancionó la ley 26.571 y, con ella, se oficializaron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país, que en la práctica tuvieron su estreno en 2011 y se repitieron en 2013 y 2015. A 45 días de una nueva PASO, crecieron los cuestionamientos al sistema y el costo que representa para el Estado, y en más de una conversación de la mesa chica de Gobierno se habló de la posibilidad de eliminarlas en el mediano plazo.

"Se está barajando la posibilidad de volver al antiguo esquema electoral, de generales cada dos años, las legislativas y las ejecutivas", reconocen fuentes de Casa Rosada consultadas por El Cronista. En el Gobierno creen que las PASO se crearon "como una herramienta para dividir a la oposición", luego de la derrota legislativa del kirchnerismo en 2009. Esa característica, atribuyen encuestadores, le sirve a Cambiemos en estos comicios, aunque en el macrismo plantean que "no somos tan verticalistas" y que "este es un gobierno de coalición". La postura oficial, en ese sentido, es que las internas partidarias deben resolverse dentro de los partidos. "Genera un costo altísimo, no sólo por los operativos del día electoral, sino también desde lo publicitario", esgrimen. El gasto estimado para las primarias del 13 de agosto está previsto en $ 2800 millones. Y por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que representa casi el 40% del padrón electoral, no existirán, ya que todos los espacios irán con sus candidatos fuera de las internas. En la Ciudad de Buenos Aires –como en otras provincias– sí habrá PASO. El Frente de Unidad Porteña tendrá tres listas para diputados nacionales por el PJ Capital: Unidad Ciudadana, con Daniel Filmus como cabeza; Ahora Buenos Aires, con Itaí Hagman; y Honestidad y Coraje, con Guillermo Moreno.

En el Gobierno reconocen que cualquier cambio, no obstante, se analizará con tiempo, ya que deberá pasar el filtro del Congreso, donde hoy no tiene mayoría, para avanzar en un proyecto que derogue las PASO. Sin embargo, aseguran que se puede lograr consenso con otros bloques que ya han planteado críticas al sistema. Y también, medir el humor de la sociedad en relación al sistema. "Hay que ver qué piensa la gente, pero por lo que se escucha una gran mayoría no está conforme con las PASO, que en los hechos no son tales, y con tener que votar dos veces en tan poco tiempo", plantean.

En relación a la posibilidad de votar cada cuatro años, unificando las legislativas con las ejecutivas, en el Gobierno lo niegan de cuajo. "Lo sugirió Michetti (Gabriela) y un sector ligado a ella la respaldó, pero está absolutamente descartado", recuerda una fuente de Balcarce 50, en relación a una frase de la vicepresidenta en marzo pasado. En el macrismo creen que "el electorado tiene derecho a manifestarse una vez cada dos años" ya que "es parte del juego de la democracia". Y revelan que "acá se mira mucho a las democracias republicanas del primer mundo, y tienen sistemas parecidos al nuestro".

Fuente: Cronista