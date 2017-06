¿Maluma le mandó un mensaje en Instagram a Selena Gomez y Ariana Grande?

Maluma subió a su cuenta de Instagram una captura del ranking de Billboard donde lo muestra en el tercer lugar, atrás de Selena Gomez y delante de Ariana Grande. "Que buena compañía" escribió el cantante junto a un emoticon. El posteo fue todo un éxito: ya tiene más de 200 mil me gusta y muchos comentarios.

Ahora bien, qué esconde la publicación. Muchos creen que el "Pretty Boy" le gustaría grabar algo con las dos figuras de la música. Hace un tiempo, el colombiano contó que le gustaría trabajar con Selena.

En enero, la ex chica Disney se sumó a la polémica y opinó sobre las letras del cantante. Durante una entrevista con el Huffington Post, reconoció: "No puedo creer que a un artista de la talla de Maluma, en la cumbre de su éxito, se le ocurriera una canción en contra de las mujeres, quienes son sus principales seguidoras. Le hizo muchísimo daño a quienes realmente hacen música, y con el talento que él tiene no debe de sentir la necesidad de recurrir a unos métodos tan deplorables".