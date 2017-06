En plena campaña por las PASO se conocerá el primer veredicto contra Boudou

En plena campaña por las elecciones primarias se conocerá el primer veredicto contra Amado Boudou. El ex vicepresidente podría ser condenado a una pena de entre tres y ocho años de prisión por falsificar documentos públicos mediante los cuales transfirió un auto Honda. El resultado impactará en los discursos de los partidos que compiten para las legislativas.

La campaña empieza formalmente el 14 de julio. Y los jueces del Tribunal Oral Federal 1, Adrián Grünberg, José Michilini y Gabriel Vega, darán su veredicto el 1 de agosto. Mañana a las 10.30 en los tribunales de Comodoro Py comienzan los alegatos de la fiscal Stella Maris Scandura en los que se sabrá si pide que Boudou y el resto de los cuatro acusados sean condenados, informaron a Infobae fuentes judiciales.

El juicio podría definirse mañana si la fiscal Scandura pide la absolución de Boudou y del resto de los acusados. En ese caso, el tribunal no puede condenar porque no tiene un pedido de pena para resolver.

Boudou y los restantes acusados deben estar presentes en el alegato. Junto con el ex vicepresidente están siendo juzgados su ex pareja, Agustina Seguín, la titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Graciela Taboada de Piñero, y los gestores Andrés Soto y Roberto Basiñani.

El ex vicepresidente está siendo juzgado por la presunta falsificación de documentación pública para transferir a su nombre y al de Seguín una cupé Honda CRX Del Sol modelo 1992. Puntualmente se dio una dirección inexistente para radicar el vehículo (Berón de Astrada 2708, de la ciudad de Buenos Aires), se falsearon datos de los formularios 04, 08 y 12 y no se registró el cambio de motor.

"Ni yo ni Agustina Seguín insertamos o hicimos insertar información falsa en ningún documento. No está nuestra letra ni nuestra firma en ninguno de los datos apócrifos, como lo demuestran todas las pericias caligráficas", declaró Boudou en la primera audiencia del juicio, 8 de mayo pasado. El ex vicepresidente deslindó toda la responsabilidad de las irregularidades en los gestores a cargo de los trámites.

La acusación es por el delito de falsificación de documento que tiene una pena de uno a seis años de prisión. Pero el Código Penal la agrava de tres a ocho años cuando la falsedad fuera para "acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores".

Si Boudou es condenado y recibe una pena superior a los tres años -en ese monto es en suspenso- es de cumplimiento efectivo. Pero eso no significa que quede detenido. Para que una persona vaya presa debe tener la condena firme y después del veredicto se puede apelar a la Cámara Federal de Casación Penal. Pero además el ex vicepresidente llegó a juicio en libertad porque cuando el juez Claudio Bonadio lo procesó entendió que no había riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Los magistrados del tribunal pueden mantener ese criterio.

Mañana comienza el alegato de la Fiscalía, el jueves de la próxima semana el de las defensas de los cinco acusados y el jueves 13 será la audiencia-en caso que sea necesario– para que las partes contesten sus alegatos, en lo que se conoce como réplicas y dúplicas.

Luego llega la feria judicial de invierno -un receso de dos semanas– que será del 17 al 28 de julio. Cuando regrese la actividad, el tribunal fijó para el 1 de agosto la fecha en el que los acusados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras y luego el veredicto, según el cronograma que fijaron los jueces y al que accedió este medio en fuentes judiciales.

Este es el primer juicio oral para Boudou, y el primero para un ex vicepresidente de la Nación. Pero no será el último. El ex funcionario de Cristina Kirchner está enviado a juicio oral en el caso "Ciccone", donde la expectativa es que el proceso comienzo este mismo año por parte del Tribunal Oral Federal 4. Además, Boudou tiene otras causas en trámite, una por enriquecimiento ilícito en la que está imputado con otra ex pareja, la periodista Agustina Kampfer.

El veredicto no pasará desapercibido para la campaña y se conocerá dos semanas antes de las primeras, que son el 13 de agosto. El oficialismo de Cambiemos tiene con un eje de su discurso las causas de corrupción del gobierno anterior. Por su parte, el kirchernismo sostiene que se trata de una campaña del gobierno, los medios de comunicación y un sector del Poder Judicial. La candidata a diputada nacional por "Unidad Ciudadana" Fernanda Vallejo dijo el lunes que "Boudou es un perseguido político como Yrigoyen, Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner".

Guillermo Moreno

Boudou no es el único ex funcionario que recibirá un veredicto penal durante la campaña. En la misma situación se encuentra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno que además es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por "Unidad Porteña", una alianza del peronismo y el kirchnerismo que va a primarias con tres listas.

Moreno está siendo juzgado en lo que se conoce como la causa "merchandising anti Clarín". La acusación también es contra tres ex directivos del Mercado Central porque utilizaron 185 mil pesos de fondos públicos para comprar globos, banderines, volantes y remeras con la leyenda "Clarín Miente".

El juicio lo lleva el Tribunal Oral Federal 5 y está finalizando la etapa de prueba. Todavía no se fijó el cronograma, pero los alegados podrían comenzar la semana que viene y el veredicto también quedaría para febrero, después de la feria judicial.

El caso tiene una particularidad: la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, no acusará a Moreno, solo está para controlar la legalidad del proceso. Ocurre que desde que se inició la causa el Ministerio Público Fiscal no presentó acusación porque entendió que no había un hecho delictivo para investigar.

El caso lo siguió el Grupo Clarín, que fue el que presentó la denuncia, y la Cámara Federal de Casación Penal le permitió avanzar como querellante. Así, serán sus abogados los que pidan pena para el ex secretario de Comercio y el resto de los acusados. Luego resolverá el tribunal.

Fuente: Infobae