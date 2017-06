FIFA: el informe más esperado revela desafíos y evasivas de Grondona a los investigadores

Julio Grondona formó parte de la FIFA durante 26 años, cuando en 1988 comenzó su carrera como dirigente del Comité Ejecutivo y rápidamente fue ascendido a vicepresidente por Joseph Blatter, a quien había ayudado a llegar a la presidencia. Su nombre aparece126 veces en el informe que Michael García realizó para investigar la presunta corrupción en la elección de las sedes de los Mundiales 2018 y 2022 y que fue presentado este martes sin lograr demostrar ni un solo caso grave de corrupción. Por eso, no sorprende que quien fuera presidente de la AFA por 35 años ininterrumpidos sea uno de los principales señalados en la investigación, donde se describe que respondió siempre desafiante y con evasivas.

"Grondona mostró una marcada falta de voluntad para responder preguntas y incluso desconfiando de la autoridad para hacerlas", remarcó el informe de García. En la primera transcripción eso quedó claro.

"Bueno, es probablemente uno de esos pocos casos en los que el jefe es investigado por el empleado", expresó Grondona. Ante la explicación de García de que él no era empleado de la FIFA, el entonces presidente de la AFA replicó: "¿Ah, no? Hablé con el señor Blatter y eso fue lo que él me dijo. No lo entiendo, pero sigamos adelante de todas formas".

El encuentro se produjo el 17 de marzo de 2014 en los cuarteles generales de la FIFA en Zúrich y el motivo principal era establecer hechos relativos a la investigación en los procesos de adjudicación de los Mundiales de 2018 y 2022.

Además de Grondona y de los integrantes del Comité Investigador, se mencionaron las presencias de "el asistente de Grondona" y un "calificado intérprete de español".

Blatter y el afecto con Grondona. El argentino fue uno de sus aliados clave. (Foto: Archivo Clarín)

Grondona, afirma el informe, se mostró inquieto y señaló que la prensa fue la que motivó esa charla. "A pesar de haber sido tranquilizado en numerosas ocasiones de que ninguna afirmación, cualquiera que fuera la fuente, había sido aceptada como verdadera y que esta entrevista, al igual que las otras, tenía por objeto establecer lo que había y lo que no había ocurrido, el Sr. Grondona volvió a este tema en numerosas ocasiones", señaló García.

Asimismo se destacó que, a medida que pasaban las preguntas, lejos de tranquilizarse, Grondona "desafió una y otra vez la base de la investigación y el papel de los investigadores".

"¿Estoy bajo su jurisdicción?", preguntó. Ante la afirmativa de que respondía ante el Comité de Ética de la FIFA, respondió: "Bueno, veremos cuán lejos llega esto".

Al notar que los declaraciones de Grondona no iban a ser muy "productivas", el Comité decidió enviarle preguntas a Grondona para que pudiera responderlas por escrito.

"Puede elegir responderlas o no. Le daremos un tiempo razonable para hacerlo. Gracias por su tiempo hoy", le dijeron y culminaron la entrevista. El 28 de abril, más de un mes después, entregó sus respuestas.

Por otro lado, en otro pasaje del informe, Grondona fue consultado sobre su encuentro con el Emir de Catar el 19 de enero de 2010. "No me acuerdo de mí ni de ninguno de mis allegados recibiendo regalos. En cualquier caso, si recibí algo -lo que no recuerdo- habría sido lo mismo que si obtuviera cualquier otra cosa en una visita ceremonial realizada en el mundo del fútbol, dentro de los parámetros de sus costumbres y prácticas", respondió.

Por otro lado, cuando se lo invitó a develar su voto -como se hizo con todos los otros involucrados- Grondona adoptó la misma decisión que varios de sus colegas: no hacerlo.

"Creo que las críticas y especulaciones que se han formulado sobre el proceso de votación no pueden justificar en ninguna forma revelar cuál fue mi voto, sin menoscabar una de sus características esenciales, que es la de su confidencialidad. Adicionalmente, creo que revelarlo iría en detrimento de la FIFA en sí misma, ya que las designaciones de los dos anfitriones para 2018 y 2022 se hicieron hace muchos años, sin que ninguno de los candidatos formalmente se quejara del resultado", concluyó.

A lo largo de un informe de 430 páginas, que se divulgó después de dos años y medio de especulaciones, el investigador Michael García confirmó, según consigna la agencia AP, que varios países que buscaban organizar el Mundial incurrieron en conductas cuestionables de acuerdo con las reglas del procedimiento, al sostener comunicación sobre un posible condicionamiento de los votos. Sin embargo, no se demostró un solo caso grave de corrupción.

Fuente: Clarín