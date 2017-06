¿QUIEN ES EL PAÍS?

Isaías Abrutzky / Especial para R24N

[email protected]

El discurso de quienes hoy detentan* el poder puede resumirse del siguiente modo: “Antes ustedes estaban bien, pero el país andaba mal; hoy ustedes están mal, pero el país va mejorando”. Mucha gente ha incorporado éstas o similares palabras como algo aceptable, normal y, en casos extremos, hasta deseable. Y lo hacen sin preguntarse quién es, en realidad, el país. Veamos.

Si el país fuéramos todos, poca duda cabe de que nada ha mejorado desde diciembre de 2015. No hace falta dar cifras porque los hechos están a la vista en las fábricas y comercios que bajan a diario sus cortinas, dejando sin empleo a decenas o cientos de trabajadores cada uno en toda la geografía de la Argentina; en la gente con aspecto y conducta de un pasado digno que hoy busca comida en los contenedores de basura; en las familias que por miles y

miles se arriman a los merenderos para poder tener siquiera una sola comida aceptable al día. Por el otro lado, un grupo de productores agrarios de las zonas más fértiles de la pampa húmeda se agolpan (es un decir) en las puertas de las concesionarias para hacerse de los últimos modelos de camionetas 4x4 nacionales e importadas. Ocupan todas las plazas disponibles en los vuelos a Miami para disfrutar de los encantos de Disney y otros parques, de compras en los shoppings de Bal Harbor y de cruceros a Bahamas, Cancún y otros destinos caribeños. Y at last but not least, esto es por último pero no menos importante, disfrutan también de alimentar la burbuja inmobiliaria que resurge nuevamente para repetir el ciclo que tan dramática y explosivamente concluyera a partir de 2006. A lo mejor no será tan rentable, pero qué bien queda decir “Me voy a pasar unos días a mi departamento de Key Biscayne”.

Este es el país; el resto somos los que comíamos barato, los que podíamos salir de vacaciones, tener un autito, jubilaciones que se incrementaban por encima de cualquiera de los índices de inflación que se publicaban, incuso los más tendenciosos de la oposición; los que se jubilaban aunque hubieran trabajado toda su vida en negro y no registraban aportes; aquellos que tenían cobertura de medicamentos al 100 por ciento; los que no temblaban al recibir las facturas de los servicios. Los que dormían en la casa propia comprada con el Plan Procrear, y reposaban tranquilos

porque al día siguiente iban a encontrar abiertas las puertas de sus lugares de trabajo y no un cartelito del departamento de recursos humanos de la empresa diciéndoles “Andá a tu casa y después te vamos a avisar”. En síntesis, los que vivíamos bien sin merecerlo, a estar por boca de los actuales funcionarios.

No hay lugar para la sorpresa. Este país de hoy no es para nada nuevo. Es el mismo del empréstito de la Baring Brothers, del Pacto Roca-Runciman, de los festejos del Primer Centenario en una Buenos Aires que poco tenía que envidiarle a París, con sus espléndidos palacios, el subterráneo flamante, los elegantes que calzaban de cross a los patoteros y las ovejas negras de la familia que salían a vivir Europa, aunque en algunos casos volvieran vencidos a la casita de los viejos y fueran recibidos por el anciano criado, quien los reconocía apenas por la voz. Claro, estaban también los que no se veían, los que hachaban el monte para que la Forestal Guillermina devastara los quebrachales hasta la última mota de tanino. Los que en la Patagonia fueron masacrados por pedir alojamiento humano (3 hombres por cuarto), un paquete de velas por mes, un día de descanso por semana. Y que hoy siguen estando, con sus bebés asfixiádose en la cama de los padres mientras en depósitos por los que se paga un altísimo alquiler se van pudriendo los kits Qunita que el gobierno no quiere entregar porque es parte de la pesada herencia. ¡Cuánta

infamia que se repite!

*Es frecuente el uso de la palabra detentar (retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público) como sinónimo de la tercera acepción que brinda la Real Academia Española de ostentar (Tener un título u ocupar un cargo que confieren autoridad, prestigio, renombre). Aquí se usó detentar en su sentido original, porque un gobierno que se instaló a través de las mentiras más flagrantes (evidente, que no necesita demostración) tiene su legitimidad severamente cuestionada.