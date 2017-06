PASO 2017 | El laberinto de Sergio Massa

Al no haber un único candidato por tratarse de una elección legislativa, cada provincia es un mundo aparte. Y esto lo puede demostrar sin dudas la alianza 1País que lideran Sergio Massa y Margarita Stolbizer.



Producto de la necesidad para obtener la mayor cantidad de votos posibles en cada distrito, el líder del Frente Renovador armó acuerdos electorales de todo tipo. El caso que más ruido hizo fue el de Buenos Aires. En la provincia donde vive casi el 40 por ciento de los argentinos, Massa va junto al GEN, pero a último momento pegó el portazo Libres del Sur, ya que según denunciaron desde ese espacio que tiene entre sus principales dirigentes a Victoria Donda, no se respetaron los lugares en las listas.



Ese quiebre en Buenos Aires no se replicó en la Capital Federal, donde la alianza se mantuvo, aunque no lograron sellar un acuerdo mayor con Martín Lousteau y eligieron a Matías Tombolini producto del apuro por cerrar las listas. El presidente de Libres del Sur, Humberto Tumini, publicó un mensaje en Twitter en el que confirmó la ruptura y argumentó: "Si no se respeta la representación de cada uno, no hay proyecto común".



En la provincia de Mendoza, la alianza es más llamativa, aunque no es nueva. Allí el Frente Renovador va junto a Cambiemos y también se anexó Libres del Sur. Fue un triunfo del gobernador radical Alfredo Cornejo que logró mantener la unión de su alianza que lo llevó a derrotar al kirchnerismo en 2015.

En Formosa también la alianza es con Cambiemos. Allí como primer candidato a senador está el radical Luis Naidenoff y a diputado Mario Arce.

En Jujuy el gobernador Gerardo Morales y su vice, el peronista massista Carlos Haquim, impulsaron juntos la lista de Cambiemos y la del Frente Renovador. Los candidatos a senadores nacionales de Cambiemos son los radicales Mario Fiad, actual ministro de Salud de la provincia, y Silvia Giacoppo, quien reemplazó en el Senado a Morales cuando fue electo gobernador en 2015 y ahora intentará revalidar su mandato.

Por su parte, Haquim (referente local del líder del Frente Renovador, Sergio Massa) presentó la lista del Frente Jujeño encabezada por el presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Ignacio Sadir.