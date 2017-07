UN DÍA COMO HOY EN LA HISTORIA

El Día Internacional de las Cooperativas se proclamó el 7 de julio del año 1995 por la Asamblea General de Naciones Unidas como conmemoración de los cien años de la Alianza Cooperativa Internacional, grupo que reúne a las cooperativas de más de 100 países y cuenta con la enorme cifra de 700 millones de miembros. Con la iniciativa la Asamblea reconoció así el gran valor del movimiento cooperativo como factor del desarrollo económico y social de las naciones. Lo que distingue una cooperativa de una empresa normal es, primordialmente, que su objetivo es proporcionar servicios a sus socios y no obtener beneficios, es decir el protagonista es el socio y su comunidad y no la ganancia del dueño. Todas estas características hacen de las cooperativas una alternativa a la empresa capitalista normal. Especialmente en aquellos lugares del mundo marginados, en donde las empresas no quieren invertir porque no ven un beneficio inmediato.