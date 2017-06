El tomógrafo no puede esperar más, ya es una verguenza.! HAGAN ALGO!!

El ministro de Salud, Miguel González, encabezará desde las 10 de hoy la apertura de sobres con ofertas para la compra de un nuevo tomógrafo computado helicoidal multicorte para el hospital Jaime Ferré de nuestra ciudad, cuyo presupuesto oficial es de $ 4.800.000.

La actividad se realizará en el Aula Magna, ubicada en el segundo piso del efector, ubicado en Lisandro de la Torre 737.

Además, el Ministro dejará inauguradas las renovadas instalaciones del área dedicada a salud mental en ese efector, cuya creación está basada en el artículo 28 de la Ley Nº 26.657, en la que se indica que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales, efectuándose para ello adaptaciones necesarias para brindar una atención adecuada.

Al mismo tiempo, González recorrerá las remodelaciones en marcha en el Servicio de Clínica Médica y la fachada principal, procediendo seguidamente a la entrega de un nuevo ecógrafo al Servicio de Diagnóstico por Imágenes

Cabe recordar que ‘Hernández David’, empresa radicada en la localidad de Avellaneda, será la encargada de llevar adelante la obra civil, que podría finalizarse entre agosto y setiembre, "siempre teniendo en cuenta que debe acompañar el clima", manifestó Jorge Bertram, máximo representante del equipo de Dirección del Hospital.

Eso significa que "cuando estemos finalizando la parte edilicia, estará llegando también el equipo. Calculo que la inauguración podría darse en setiembre, aproximadamente".

Bertram también indicó que, con la llegada del tomógrafo, "vamos a dejar de realizar los traslados interurbanos". Hoy existen dos contratos firmados con un par de empresas privadas -con las que aseguran estar muy conformes- "pero será algo que dejemos de necesitar. Y otro gran beneficio es el tiempo, para la atención de emergencias y urgencias se reducirá enormemente", agregó.

Hacia adelante

"Nosotros trabajamos desde el primer día mirando hacia adelante. El equipo de Dirección del Hospital está trabajando plenamente cómodo, porque es muy fuerte la colaboración que tenemos no solamente del Ministerio sino de la Secretaría de Gestión Territorial del Tercer Nivel", aseguró el profesional, en relación a la demora de la licitación del aparato, prometido por gestiones anteriores.

Bertram continuó ponderando al Ministerio sanitario santafesino al decir que se han agilizado "muchísimo" los trámites, porque la conexión y las soluciones "son directas". "No se trabaja más a un ‘teléfono descompuesto’, sino que se atienden las necesidades que presentamos a diario", añadió.

No se debe olvidar que el Hospital ‘Jaime Ferré’ fue elevado a la Tercera Categoría, lo cual permitió una incorporación de equipamientos muy importantes de terapia intensiva, de quirófano, pediatría y guardia, sumado al nuevo ecógrafo y el tomógrafo que llegará pronto.

"Nuestra misión es capacitar a todo el personal del Hospital, no solamente médicos o enfermeros, sino también técnicos, maestranzas, encargados de limpieza. Para que cuando ya esté listo el nuevo Hospital, toda esa gente esté ‘entrenada’ y lista para trabajar a la altura de las circunstancias", cerró Bertram.

Convenio

En la oportunidad, también se rubricará un convenio entre la cartera sanitaria y la Fundación Granja El Ceibo para el funcionamiento de emprendimientos productivos para usuarios de salud mental. Esto constituye un paso más en la garantía de derechos que el Gobierno provincial viene cumpliendo con resultados de calidad.

Fuente: Castellanos