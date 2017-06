Perdió tanto peso que su cara cambió y parece otra persona

Cuando uno pierde peso es normal que cambie la forma del cuerpo, pero es poco común que las facciones de la cara se modifiquen de forma muy radical. Pero eso es lo que le sucedió a Kaylee Bonnett.

La joven estadounidense de 24 años mide 1,74 metros, pero llegó a pesar 218 kilos, muy por encima de lo recomendable para su salud. Se sentía tan mal por el cuerpo que tenía que hasta no quería salir de su casa.“Tanto los niños como los adultos me decían cosas horribles en público y me miraban feo, como si fuese un animal de circo. Estaba constantemente a la defensiva”, reconoció a medios locales.

Durante el secundario no bajó de los 135 kilos y padeció las burlas de sus compañeros de clase. “Todo era difícil. Tenía que preocuparme de si entraría en una silla o no, o si esa otra silla soportaría mi peso. También intentaba verme bien esperando que caminar de un lugar a otro no me hiciera sudar demasiado”, contó.

Al haber tenido siempre sobrepeso cuando pasó los 20 años empezó a ver los efectos que le generó su enfermedad: entró en la clasificación de pre-diabetes, tenía la presión arterial muy elevada y su doctor le advirtió que corría el riesgo de un ataque al corazón. “No quería morir. Uno no logra vivir la vida con 218 kilos a cuestas”, expresó.

antes de la intervención debía adelgazar más de 10 kilos por lo que comenzó a seguir una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos y a caminar todos los días. Tras ese chequeo con el médico decidió que tenía que ponerse manos a la obra en perder peso, algo que nunca le había preocupado de más joven. Su primer paso fue realizarse una cirugía de bypass gástrico. No obstante,por lo que comenzó a seguir una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos y a caminar todos los días.

A los cinco meses ya había bajado 35 kilos y se operó. Luego de la cirugía dejó de comer alimentos altos en grasa y azúcar procesado y empezó a ir a clases de crossfit tres veces por semana.

Tras haber perdido 77 kilos es consciente que aún debe seguir por el camino de la rectitud pero ya notó cambios en su cuerpo. Sin embargo, el que más le sorprendió fue en la cara. Dejó de tenerla tan redonda y realmente parece otra mujer. “Perder peso realmente ha cambiado mi vida. Realmente estoy viviendo, antes no lo estaba haciendo”, aseguró.

Los cambios en su cuerpo los mostró en su cuenta de Instagram. En uno de estos posteos destacó precisamente la trasnformación de su rostro. En la foto de la derecha, la cara de Kaylee es notablemente más delgada de lo que aparece a la izquierda y su mandíbula también está más definida a la derecha.