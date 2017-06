¿Cuántas canciones entran en la misma base que "Despacito"?

Conor Maynard es un músico británico con gran éxito en You Tube. Además de promocionar sus propias canciones, suele filmar videos muy divertidos, donde toma algún hit conocido y adapta una lista de otros temas sobre la misma base, ¡y quedan geniales! Lo hizo con "Shape of You" (Ed Sheeran), "24K Magic" (Bruno Mars) y "Subeme la Radio" (Enrique Iglesias), entre otros. Y ahora probó con "Despacito", claro.

Acompañado por Pixie Lott, otra cantante británica, Conor logró cantar 20 temas encima del éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Respetando la misma métrica, coló clásicos de Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Stevie Wonder, Alice Keys y 5 Seconds of Summer.