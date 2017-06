Tiembla Maluma: La doble del cantante que se la juega en su carrera musical

Yanjana Gutiérrez es una chica de 21 años que vive en Ocaña y se volvió famosa por su parecido con el cantante Maluma. “Ya me acostumbré a que la gente note cierto parecido con Maluma y me lo digan, pero prefiero que me reconozcan por ser quien soy”, contó la chica.

Ella se dedica al mundo del tatuaje y contó que no le molesta que la comparen. A su vez, contó: “Me gustan muchas de sus canciones”, agregó.

Soy una persona que vivió rodeada del mundo del arte, me gusta cantar, según mis amigos tengo buena voz. Se vienen nuevas sorpresas porque estoy haciendo precisamente mi cover de ‘Felices los 4’ para complacer a todas esas personas que me dicen ‘¿cantas?’, bueno sí canto”, destacó.