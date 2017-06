Global 100: el bono de la polémica es furor entre los inversores

El nuevo bono emitido por la Argentina, que despertó fuertes polémicas especialmente por su duración, arrancó con el pie derecho en los mercados. El Global 100, que fue colocado hasta el año 2117 fue colocado a USD 90 y un rendimiento de 7,9% anual en dólares el lunes pasado. Pero desde que se cerró la transacción la transacción no para de subir y ya acumula una ganancia superior al 4%, teniendo en cuenta que ayer finalizó firme muy cerca de los USD 94.



Era lógico que este título tuviera recorrido alcista y, en definitiva, era lo que buscó el ministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo, cuando cerró la operación. Sucede que se colocaron USD 2.750 millones de este bono a cien años, pero la demanda llegó a los USD 9.000 millones. Esta cantidad de inversores que se quedaron en las gateras es lo que ahora hace subir notoriamente el valor del título. Aquel rendimiento de 7,9% que finalmente pagará la Argentina ya está cayendo para los nuevos inversores a 7,6%.



Ni la decisión del MSCI (Morgan Stanley Capital Index) de no ascender a la Argentina a la categoría de emergente, ni la candidatura de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires amedrentaron a los mercados. Todo lo contrario, aumentó la apuesta por los bonos largos, lo que significa que proyectan un buen panorama económico para la Argentina.

La ganancia potencial de este papel es por demás significativa, lo que explica el apetito actual. Por un lado está el rendimiento anual, que asegura una tasa de casi 8% anual en dólares, hoy casi imposible de conseguir con cualquier otro bono en el mundo con riesgo relativamente moderado.



Ni la decisión del MSCI (Morgan Stanley Capital Index) de no ascender a la Argentina a la categoría de emergente, ni la candidatura de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires amedrentaron a los mercados. Todo lo contrario, aumentó la apuesta por los bonos largos, lo que significa que proyectan un buen panorama económico para la Argentina.

La ganancia potencial de este papel es por demás significativa, lo que explica el apetito actual. Por un lado está el rendimiento anual, que asegura una tasa de casi 8% anual en dólares, hoy casi imposible de conseguir con cualquier otro bono en el mundo con riesgo relativamente moderado.



Para Caputo resulta un espaldarazo por la confianza que ha generado el título. Pero al mismo tiempo surgen las críticas sobre el precio al que fue colocado y en especial el plazo tan prolongado. Sobre todo cuando este tipo de colocaciones -conocidas como "bono perpetuo" resulta algo bastante inusual en el mundo.

Pero el Global 100 no es el único bono de buen comportamiento. De hecho, casi todos los bonos tuvieron ayer una buena jornada al conocerse los candidatos de las PASO y la noticia de que Cristina Kirchner finalmente competirá. Pero los mercados apuestan a una derrota de la ex presidenta, lo que alejaría el fantasma de la vuelta del "populismo", en los próximos años. Pero nadie garantiza que ocurrirá este escenario ideal, al menos desde el punto de vista de los mercados, que podrían asustarse ante la posibilidad de un triunfo de la ex mandataria.

La firmeza del Global 100 acompaña también la de otros bonos, que ayer subieron 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país volvió a caer 1,2% y se ubicó en 414 puntos, muy cerca de los mínimos de los últimos años registrados en junio. Ahora los más demandados por los inversores son los títulos más largos (o de mayor "duration), ya que son los que mejor pueden capturar una mejora del clima tanto político como económico.

Fuente: Infobae