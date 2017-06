La indignación de los Lopilato: A la mamá de Luisana le cobraron 8000 pesos en una peluquería

Los Lopilato están que trinan luego de que Beatriz les mostrara el tiket con la suma que una reconocida peluquería le cobrara a la mujer la friolera de 8010 pesos por un corte de pelo y oros servicios.

"Miren esta ESTAFA!! Que le hicieron a mi mama en la peluqueria Leo Paparella de Villa Urquiza. Realmente un robo y teniendo pelo corto!!! Reflejos $5700 ??? De un total además de $8010", escribió Daniela escrachando con foto al comercio al que había concurrido Beatriz.

Pero la indignación de Daniela no quedó ahí: "Lo que dicen es q le hicieron decoloraciones también! Mi mamá la verdad no estaba para hacerse problemas en esos momentos, estaba sola, pago con su tarjeta y se fue! Cuando nos contó no podíamos creer!!! Nunca hice una queja pública cómo esta, pero en este caso no lo voy a dejar pasar y una red social está para comunicar por sobre todas las cosas! Luego de esa fecha fui en dos oportunidades a hablar con el encargado /dueño no sé, y sostienen que está bien lo q cobraron. Fui a preguntar a varias peluquerías de cuánto es lo máximo que pueden cobrarte color, decoloración, etc, puntualmente y nadie se acercó siquiera a esa cifra!! ... el tema no es pagar lo que se deba pagar si es lo que cuesta! El tema es LA ESTAFA!!! El precio desmedido!!", agregó la hermana mayor de Luisana y Darío.