Qué quiere que le diga, amigo lector, para mí la pelea del peronismo bonaerense va a ser lo más parecido a agarrarse ya-sabe-qué con el cierre: cuando uno hace el trámite así a las apuradas es muy probable dejar algo importante afuera, y no me diga que eso no duele. El cierre de las listas repartió viudas por todos lados, desnudó peleas territoriales, apoyos sindicales, mediáticos, celos y divismos. Cuando el culebrón bonaerense adquiere esos tintes es cuando más se disfruta, porque los conspiranoides buscamos patrones detrás de la conducta errática de los dirigentes. ¿Los tres candidatos fuertes del peronismo peleando por el mismo tramo? Ni el trotskismo se animó a ir tan dividido. Eso solo es posible en el distrito bonaerense, que algunas veces parece el producto de una pluma latinoamericana amante del realismo mágico. Aunque los que las impusieron nos vendieron las PASO como un mecanismo para fortalecer la democracia, hay más de uno de esos que prefiere una democracia popular de esas en las que la gente no vota. Como son una máquina de innovar a la hora de trabajar elecciones, la transparencia no juega en el peronismo bonaerense, tan acostumbrado al barro de la construcción de poder.

La gran diva de las divas, Cristina Elisabet, pateó todo cuando presentó su frente. Es interesante porque es otro caso más de peronismo sin foto de Perón. Por su amplitud, la lista de diputados parece armada como un equipo de futbol cuando no llegás a juntar los jugadores: hay sindicalistas, radicales, barones del conurbano, ex motonautas, científicos, chupamedias y hasta chupacirios. Dejó afuera a tantos que la bancaron en todas las campañas que cuesta creerle que va a competir con esos laderos. Puede ser que los presente como una cierta renovación para no usar nombres gastados, o simplemente porque considera que su nombre es lo único que necesita para que la gente vote a su frente (lo que suena lógico considerando que muchos de sus votantes dieron tamaña muestra de fe). Dicen por ahí que no hay nombres fuertes en su lista porque los mando a pelear el territorio en su mínima expresión. Es raro ver a Diana Conti o Edgardo Depetri peleando un municipio, pero los votos se disputan metro a metro en este Stalingrado del peronismo. Si se renovaran consejeros estudiantiles el mismo día de las PASO, más de uno estaría engrosando esas listas. En esa movida La Diva demuestra su control del territorio: no pretende traccionarlos ella con su imagen, sino combinar los dos fenómenos.

La marca del kirchnerismo en el peronismo bonaerense fue tan grande que hoy todos están tocados en algún punto. Guste o no, doce años es mucho tiempo: es la misma cantidad de años que lleva la educación obligatoria, el tiempo que transcurre entre cuatro mundiales, tres mandatos de diputados o dos de senadores. Por eso hoy se enfrentan por el tramo de senadores una expresidenta, uno de sus ministros y uno de sus jefes de gabinete. Si eso no se parece a dos adolescentes peleando contra su madre para que les deje de digitar la vida, yo ya no entiendo nada.

Floro de los trenes lleva como segundo en su lista de diputados a un ex Jefe de Gabinete cristinista, con apellido ilustre en el peronismo, Juan Manuel Abal Medina. Tiene como aliados a algunos intendentes o sindicalistas, aunque sea sospechoso el hecho de que a muchos los dejó fuera de las listas. Por el lado de Massa, los nombres exudan peronismo de la década ganada, con Solá o Rucci. Si bien son apellidos pesados e importantes para el justicialismo en Buenos Aires, también hay algunos margaritos en la lista de diputados nacionales. Massa también juega con referentes de peso en diputados provinciales, pero no llega al nivel microscópico que lo hace Cristina cuando pelea hasta los municipios.

Como todo el mundo sabe, Cristina tiene una alta consideración pública en lo que hace a honestidad, por eso parece ridículo que todos hayan decidido rodearla de rivales que han polarizado con ella por cuestiones de corrupción. Si bien está encabezando la lista de diputados de Cambiemos, la señora de la garrocha más larga, Graciela Ocaña, está avalada por la cantidad de denuncias que ha hecho contra el kirchnerismo. Lo que es seguro es que no llegan a la cantidad que lleva presentadas la señora del carisma de un palmito, Margarita Stolbizer, que acompaña a Sergio en el tramo de Senadores. Pese a que no desbordan simpatía y es difícil que generen empatía, estas mujeres van a tener gran protagonismo en la campaña, contra todos los pronósticos machistas que aseguraban que la presidencia de Cristina iba a poner las cosas cuesta arriba para las féminas.

La “mega interna-no interna” peronista (similar a la estrategia de Duhalde para las presidenciales de 2003) concentra toda la atención, lo que quedó claro con el horario en el que se presentaron las listas. Para no quedar eclipsado, Cambiemos anunció la suya más temprano. Si así va a ser durante toda la campaña, quizás al oficialismo se le complique: ante el escenario que se presenta, el periodismo de Buenos Aires le va a dar mucho aire a lo que pase con el peronismo de Buenos Aires y no tanto a lo que hagan los candidatos amarillos. Como están las cosas, las historias cruzadas, las denuncias y las operaciones, todo pinta para que veamos una orgía sadomasoquista de campaña en la que le toque un rato a cada uno castigar o ser castigado.

Aunque la tentación sea muy grande, no podemos hacer futurología. Viendo los suplentes de Cristina (Di Tullio y Recalde) ¿qué nos asegura que no se baje en las generales para no arriesgarse a salir segunda? No nos olvidemos de lo que hizo el Sultán de Anillaco en el ballotage de 2003 para no exponerse a perder. ¿Qué pasa si Cristina logra polarizar con Massa y Cambiemos sale tercero? Eso es algo con lo que quizás no contaron los analistas, porque aunque Cambiemos juegue a seguro con la imagen de Vidal a su favor, la realidad indica que hay dos tercios de electorado bonaerense peronista.

Con este final apresurado, quizás algo importante quedó afuera, y aunque lo normal es que duela en el momento, capaz esta vez el dolor sea más fuerte una vez que pase Octubre. Si bien hoy quedaron muchos orgullos lastimados, el daño verdadero lo vamos a ver una vez que lleguen las PASO, en donde va a empezar la sangría de dirigentes en el camino hacia las generales. Por lo pronto, relájese amigo lector, porque no le va a servir de nada resistirse a las escenas de política explícita que se van a ver durante este año.

