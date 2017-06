El dólar subió 14,5 centavos y llegó a un precio récord

El dólar subió hoy un promedio de 14 centavos en todos los segmentos y alcanzó nuevos máximos, tanto en el mercado minorista como en el mayorista, donde cerró con valores de $ 16,54 y $ 16,32 respectivamente.

Según información suministrada por el Banco Central, hoy se verificó una amplitud en las cotizaciones en las distintas entidades bancarias, que marcó un techo de $ 16,65 en el ICBC y un mínimo de $ 16,45, en el Patagonia.

En el Banco Nación el tipo de cambio se movió 15 centavos y cerró en $ 16,10 para la compra y $ 16,50 para la venta.

En el segmento mayorista el dólar también cerró en niveles máximos al terminar en $ 16,22 para al compra y $ 16,32 para la venta, unos 14,5 centavos más que el cierre del viernes pasado.

"La cotización del dólar mayorista comenzó la última semana de junio alcanzando nuevos máximos históricos debido a una demanda muy sólida y una simultánea merma en la oferta", indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

"Con una baja del volumen operado del 5% respecto del viernes, el dólar mayorista volvió a subir en el mercado de cambios demandado ante recomposiciones de carteras por coberturas de posiciones, además de la suba de bonos y títulos en moneda extranjera, por órdenes tanto de bancos como empresas", indicaron desde ABC Mercados de Cambio.

"Es de destacar que la oferta hoy se volvió a contraer, ante la poca liquidación de la exportación cerealera, que no llega a US$ 80 millones diarios, debido a varios factores, aunque el principal motivo es la debilidad de los precios de sus productos en el mercado internacional", agregaron. Quintana advirtió también una "drástica caída en el ingreso de exportadores de cereales y oleaginosas que la semana pasada vendieron US$ 308,7 millones contra US$ 595,4 millones de la anterior".

