NUEVAMENTE "CAMBIO" O "CONTINUISMO"

Diez y ocho meses han pasado desde la última vez que los argentinos concurrimos a las urnas. En ese momento la polarización era “cambio” o “continuismo”. En esa oportunidad ganó el cambio. La ciudadanía, cansada de mentiras, de promesas incumplidas, de la parafernalia que el proyecto “nacional y popular” le impuso, se volcó masivamente por una nueva manera de ver y hacer política en el país.





Muchas son las diferencias que pueden notarse entre la anterior administración kirchnerista, que durante doce años gobernó de espaldas a la realidad, a contramano del mundo, como si alejándonos de los grandes centros de poder donde se toman las decisiones más trascendentales que rigen la globalización de la que no podemos, aunque quisiéramos, escapar, con lo visto hasta acá desde diciembre de 2015.





Cerrojos financieros y cambiarios que nos ahogaban y nos quitaban libertad de movimiento se derribaron en contra de los apocalípticos presagios de los agoreros de siempre. Las estadísticas volvieron a funcionar, de la manera en que lo tendrían que haber hecho siempre, para servir de parámetro que nos traduzca en dónde estamos parados. Las instituciones, lentamente, se van recuperando de esa larga noche de obsecuencia y genuflexión a las que fueron sometidas por la mano inescrupulosa de quienes se valieron de ellas para hacer o acrecentar sus fortunas personales.





Sería tedioso nombrar cada uno de los campos en los que se ha avanzado en tan corto periodo de tiempo. Quizá, el más notorio ejemplo esté dado en la obra pública, que ha dejado de ser el negocio de delincuentes y testaferros para convertirse en el motor que quiere recuperar años de desidia y abandono, para depositar al país en los tiempos reales que se están viviendo.





Pero, a fuerza de sinceridad, existen otros items que este gobierno no ha podido aún manejar con la prolijidad necesaria, en los que se cometieron errores y que son fuente constante de desprestigio ante la opinión pública. Campos con los que todavía la lucha debe ser intensificada, poniendo especial énfasis en la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que se encuentran en estado de desprotección total, sin olvidar a quienes intentan conservar su posición no privilegiada, pero si por encima de esa tan temida frontera que se llama “línea de pobreza”.





Debe ser por esto último, que ante las nuevas elecciones que se acercan la polarización volverá a ser “cambio” o “continuismo”, entendiendo a este último como una vuelta a la política propuesta por la hacedora de la lamentable “década ganada”, que, para decirlo de una vez por todas, fue sólo “ganada” si se la ve en términos de las frondosas cuentas bancarias que le pertenecen, tanto a ella como a ese entorno de ex funcionarios y allegados al poder que conformaron el séquito con el que se valió para cometer los más deleznables actos de corrupción que registre la historia argentina.





En este punto del análisis, vale la pena recordar, para poder trazar un paralelismo, los orígenes ideológicos del kirchnerismo, que no son otros que los del peronismo. Para ello, resulta muy interesante la lectura de las cartas enviadas por María Estela Martinez de Perón al Juan Perón, publicadas por Infobae, en ocasión de actuar como emisaria de la palabra del General para tratar de encausar a un peronismo que estaba viendo la posibilidad de seguir en la arena política sin la figura de su carismático líder.





En ellas, se puede apreciar claramente la puja de intereses que siempre tuvo el movimiento peronista, compuesto por actores provenientes de todas las vertientes políticas del país, pero que se abroquelaban y se subordinaban al verticalismo ejercido por el “Primer Trabajador”, verticalismo que nació de la educación castrense del General y del que dependía todo el andamiaje que había construido en derredor de su figura, como único e indiscutido jefe.





Sin embargo, por debajo de esa sumisión que caracterizó al peronismo desde su misma creación, se movían fuerzas que debían ser disciplinadas. Fuerzas a las que siempre había que recordarles quién era el que realmente ostentaba todo el poder y quién decidía cuáles eran los movimientos que debían hacerse para conservar un protagonismo que lo ubicara como figura central de la política nacional, un centralismo sin el cual el peronismo no puede ser concebido como tal, ya que pierde toda su esencia y su razón de ser, para convertirse en una suerte de grupos atomizados que no encuentran el rumbo ni el sostén necesarios para abrirse paso por sí sólos.





Decía que en esas cartas se puede ver la forma en que Perón, a través de su mujer, intenta disciplinar las disimiles fuerzas que siempre lo acompañaron, por que de otra manera se convierten en animales perdidos en una jungla que pelean, cada uno, por imponer su criterio y su hegemonía personal.





Esto último, y no otra cosa, fue lo que propició la barbarie de violencia, sangre y muerte que se vivió en el país hacia finales de los 60 y hasta mediados de los 70, y que justificó para un grupo de “mesiánicos” esa larga noche que significó la última dictadura militar en el país, con los resultados que ya todos los argentinos conocemos.





Pensar que en el peronismo algo ha cambiado desde entonces es no tener suficiente capacidad para leer el presente desde la perspectiva de un pasado no tan lejano.





Volver a plantearnos la dicotomía entre los popular y la antipopular, entre el cambio y el continuismo, entre una nueva manera de hacer política y los viejos métodos para dirigir los destinos de millones de ciudadanos, es retroceder en un mundo que jamás se detiene, y, por sobre todas las cosas, ante un mundo que deja a los rezagados fuera de toda carrera.





Puede llegar a parecer que hay cosas que no tienen que ver unas con otras, pero si se las analiza bien, todo está relacionado en la vida de una Nación. Hasta la emisión de programas de entretenimiento están en directa relación con el quehacer cotidiano. Es así que, durante el fin de semana que pasó se pudo ver, coincidencia o no, desde distintas señales televisivas, documentales y entrevistas a historiadores que hablaban de la vida y la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Personaje controvertido, si los hay, dentro de la historia Argentina. Sin embargo, todos coincidieron en que su mayor aporte fue el legado que hizo en materia educativa.





Sarmiento era, ante todo, un político. Un hombre que deseaba tener poder. Más allá de sus múltiples desempeños en el campo literario, en el periodismo, como militar, como educador, su razón de ser fue siempre la política. No obstante ello, siempre sostuvo que era educando al pueblo la única manera en que éste iba a salir del círculo de ignorancia que beneficiaba a unos pocos en desmedro de la gran mayoría.





Y este último es uno de los puntos más importantes que hoy en día evidencia esta argentina que transita en pleno siglo XXI, pero con parámetros del siglo pasado. Y con perspectivas de ir cada vez más hacía atrás.





La educación supone el verdadero motor para encarar un cambio de rumbo significativo. Así lo pensó Sarmiento, y la consecuencia de ese pensamiento se vio plasmada en la posición que ocupaba la Argentina, en materia educativa, antes de su gestión, una posición poco más que básica, y la que coronó al finalizar su mandato como Presidente de la República, que posicionó al país entre las 10 naciones más alfabetizadas del planeta.





Esta alfabetización fue la que posibilito, luego, las políticas encaradas por quienes lo sucedieron en la Primera Magistratura, sobre todo aquellos que pertenecieron a la denominada “Generación del 80”, con Julio A. Roca a la cabeza, que hicieron a la Argentina de ese momento grande entre las naciones.





Las pujas existieron siempre. Los contubernios, también. Sin embargo, lo que no se discutía ni se ponía en tela de duda, era el futuro de nación con el que se soñaba. Más allá de pasajeros personajes destinados a engrosar la lista de indeseables, que siempre los hubo, el grueso de los políticos estuvieron embarcados en un proyecto común, en un proyecto de Estado que se convirtió en símbolo de todo aquello que cualquier ciudadano del mundo quería para su progenie. El país de las oportunidades para todos, el país de las riquezas que brotaban por doquier, el país de la esperanza constante y del progreso a la vuelta de la esquina.





Sería de mucho provecho que los políticos de hoy pudieran estudiar un poco más de la historia del país, y se dieran cuenta de dónde venimos, quiénes somos, cuáles fueron nuestros grandes logros y cuáles nuestros grandes fracasos, como única manera de comprender que la solución a las actuales circunstancias no se encuentra en una vuelta al pasado, sino en el aprendizaje que ese pasado nos puede dejar.





El mundo no se detuvo nunca, ni lo hará ahora. El cambio siempre se ha impuesto. Y el continuismo ha significado siempre un escollo que, tarde o temprano, hay que sortear. El continuismo es una gran roca en el camino, que puede llegar a demorar el porvenir, con todo el desencanto y todos los males que trae aparejado. Pero, es un movimiento que jamás triunfa porque el dinamismo de las generaciones nuevas no se detiene y exige, más tarde o más temprano, dejar atrás lo viejo, lo obsoleto, lo que antes no sirvió, para imponerse como única alternativa de felicidad para los pueblos.