VIDEO: Arquero de 17 años recibió un pelotazo en el estómago y murió

El joven arquero del Sport Colombia, Bruno Isaías Cañete, falleció a sus 17 años, producto de la falta de paramédicos y ambulancias en el estadio. Tras recibir un pelotazo en el estómago, se desvaneció y los entrenadores hicieron lo que pudieron para reanimarlo.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) expresó su dolor en su cuenta de Twitter, mientras que el mítico guardameta José Luis Chilavert también cargó contra los dirigentes por la misma red social.

El estadio Alfonso Colmán fue el escenario en donde se enfrentaron Sport Colombia y Cerro Corá de la segunda división de Paraguay. Fue allí mismo donde el futbolista de 17 años cayó desplomado, al recibir un fuerte pelotazo en la parte superior del abdomen.

Según los testigos, el jugador pudo levantarse por su cuenta pero inmediatamente se desvaneció alarmando a la afición. Ante la ausencia de personal médico, Alex Quintana, técnico del Sport Colombia, fue el primero en socorrerlo.

Los entrenadores pudieron reanimarlo y media hora más tarde llegó la ambulancia al lugar.Lo trasladaron al Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, en donde se terminó de constatar su muerte.

"No me importa si me echan del club después. Aquí comen todo la plata, hay una sinvergüencería total. Es el peor club del país. Bruno murió en mi brazo por el pelotazo que recibió en el estómago", protestó el técnico de Sport Colombia.

La fiscal Karina Giménez ordenó el traslado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, en la que se determinará con exactitud la causa de la muerte. Hasta el momento la médica de guardia que recibió al joven paraguayo relató que entró sin signos de vida y con el estómago hinchado.

Fuente: Diario de Cuyo