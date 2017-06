Fronterizos: el humor mejoró rápido y el rojo se achicó a casi la mitad

Tras procesar la noticia sobre la exclusión de la Argentina en el índice MSCI de emergentes, el Merval logró recuperar parte de lo perdido: al cierre de la semana cedió sólo 2,7% desde los valores del lunes, cuando todavía se especulaba con la recategorización del mercado local. Como el MSCI hizo el anuncio el martes, que fue feriado nacional, la reacción se dio el miércoles, con una caída de 4,8%. Y si bien recuperar 2,7% de una baja de casi 5% no parece alentador a primera vista, en la City se celebró que la sangría duró poco y que el humor mejoró mucho antes que lo esperado.



De todas formas, lo expertos aclararon que hubo subas selectivas, por ejemplo las energéticas volvieron a niveles previos a conocerse la noticia. "Algunos sectores se recuperaron más rápido que otros. En particular donde vimos un repunte más vigoroso fue en el sector energético. TGS e YPF fueron los papeles que lograron recuperar los niveles previos al día de la noticia. En cambio a los bancos les está costando un poco más", señaló Nery Persichini, economista jefe de MB Inversiones.



Por su parte, desde Rava Bursátil, Eduardo Fernández indicó por medio de su informe diario: "El viernes fue una rueda muy tranquila, con escasa volatilidad, y con una marcada selectividad, Los inversores comenzaron a mirar los papeles que próximamente podrían ingresar al panel líder". Así, la plaza de Andes Energía registró fuerte volumen y finalizó la jornada con suba de 11.2%. De la misma manera, Fernández advirtió que los papeles que no pertenecerán más al índice a partir del tercer trimestre "estuvieron muy ofrecidos", como Petrobras Energía, que perdió 2%".



Otro dato a tener en cuenta fue el volumen, ya que la recuperación no acompañó con la misma cantidad de negocios. El miércoles la caída de casi 5% fue convalidada por $ 1060 millones, una cifra que triplicó el monto operado las ruedas previas, mientras que el jueves se operaron $ 423 millones y el viernes $ 305 millones.



A su vez, Fernández destacó que el Merval lleva tres semanas de caídas y que la tendencia negativa comenzó el 2 de junio cuando este indicador observó un máximo histórico de 22.519 puntos. No obstante, Rubén Pasquali, operador de Mayoral bromeó al respecto: "El índice termina la semana con saldo negativo, es cierto, pero la caída del Merval pudo haber sido peor. Si el martes tras conocerse la noticia nos aseguraban que el viernes el cierre era éste decías ¿dónde firmo?".



En cuanto a los ADRs, Pasquali recordó que la baja del miércoles fue de tan solo 4,8% porque ese mismo día subió el dólar. "Los ADR recuperaron menos sólo por un tema de tipo de cambio", dijo.



Por otro lado, los bonos estuvieron más firmes. El riesgo país abre la semana en 419 unidades, apenas por encima del nivel de 411 del lunes. Persichini aclaró que todos los spreads aumentaron: "El mercado asimiló que Argentina será por un año más un mercado de frontera y le reasignó un poco más de riesgo a todo los bonos de la curva".



De ahora en adelante, los inversores estarán atentos a lo que suceda en el plano político. "Las acciones bailarán al compás de las encuestas y mientras tanto habrá cierta expectativa sobre la marcha de la economía. Creo que están empezando a aparecer algunos brotes verdes de la mano de la construcción, las automotrices y el campo", opinó el operador de Mayoral. Para el economista jefe de MB Inversiones, "un rebote tan rápido implica que lo que se está procesando es un optimismo de fondo en cuanto a las chances del oficialismo en las elecciones".

