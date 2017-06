El lado desconocido y oculto de Diego Leuco

Además de periodista, El co conductor Diego Leuco se desenvuelve muy bien en otra disciplina que sorprendió a todos.

Por primera vez en su carrera en los medios, Diego Leuco reveló en televisión una faceta que nadie sabia: la magia.

“Laburé de mago. Estudié magia, son como cinco años, tengo el diploma en casa. Fui a la escuela de Adrián Guerra, que es campeón mundial argentino” dijo Diego Leuco.

“Hace siete años que no lo hago. Mi novia y Mariano Chihade, el productor de este programa, me reprochan que nunca me vieron hacer un truco” agregó.

Y después, rompió el hielo y lo hizo, por primera vez, en televisión, con la ayuda del conductor y de Nazarena Vélez, que también estaba en el programa.