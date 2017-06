Bomba inmaculada! Kris Jenner subió una foto semidesnuda y ardió todo

“La gente siempre me pregunta cómo me mantengo en forma y cómo hago para verme tan bien”, escribió Kris Jenner en su cuenta oficial de Instagram para promocionar un producto. Pero lo importante no está en el texto, sino en la imagen.

Como bien podemos ver, la madre de las Kardashian está impecable. Dueña de un físico envidiable, subió una foto en corpiño deportivo y calzas que, a sus 61 años, la muestran muy sexy.

Algunos de sus seguidores llegaron a confesar que la ven más en forma que a sus hijas.