Los políticos en su microclima y el periodismo obsecuente.

Rafaela no escapa a las generales del país. Un escenario en donde por un lado la gran mayoría de la población con serias dificultades para poder llegar a fin de mes,

Una escena grotezca

La ciudad no escapa a las generales del país. Un escenario en donde por un lado la gran mayoría de la población con serias dificultades para poder llegar a fin de mes, cansada, hastiada de confrontaciones políticas, de las “roscas” para rapiñar un voto y por otro los políticos y algunos que además son también funcionarios que desatienden sus tareas por una foto, recorriendo barrios llevando a cuesta los periodistas (el tema es hacerse ver, mostrarse) que no creemos que vayan gratuitamente, con sonrisas dibujadas y artificiales y haciendo promesas y de muchos comunicadores (gracias a Dios no todos) respondiendo y haciendo juego a esa casta social.

Todo resultaría hasta cómico sino fuera que el país esta decayendo y la escena se repite cada dos años, por lo que se asemeja más a una tragedia que a una comedia.

El periodismo cómplice (La excepción confirma la regla).

Se reparten la torta de esta fiesta algunos medios de prensa especialmente digital, radial y televisiva, con auspiciantes ligados a los candidatos (Ej. sindicatos) o quizás recibiendo publicidad oficial. Tan poco inteligentes son los políticos (en un gran porcentaje) que no se dan cuenta que tal difusión periodística (para llamarla de alguna manera), en donde la chabacanería y el mal gustos de los interrogadores sumado al evidente compromiso con el político entrevistado, hace que muy pocos los vean, escuchen o los lean y lo peor (o mejor) les crean.

Más cuando surge a la luz preguntas guionadas, respuestas previsibles, elogios descolgados y exagerados. Pero es tan grande el microclima en que viven que están convencidos que el mundo gira alrededor de ellos y que la población, el laburante, está pendiente de los que declaran, muestran o hacen.

Seguramente un candidato de un partido chico, en el que él mismo o unos amigos se “bancan” la campaña, no tendrá jamás el espacio mínimo necesario para hacer conocer su propuesta, el lobby comunicacional se lo impiden. Para emplear el lenguaje del tablón: “el que no tiene guita no llega“.

La decadencia del sistema democrático.

Para comprobarlo es suficiente no extender este sucinto análisis mas allá de la etapa democrática que estamos viviendo. En 1983 el pueblo que había vencido a la dictadura, le habría los brazos a la democracia. En 1994 la reforma constitucional, luego del Pacto de Olivos, logró a instancia del ex presidente Raúl Alonsín incorporar a nuestra Carta Fundamental (entre otras normas propuestas) el artículo 44 tendiente a fortalecer la república. El texto aprobado determina que los partidos políticos son pieza fundamental del sistema democrático.

Pese a ello y al loable esfuerzo del padre de la democracia actual (Alfonsín por si alguien lo duda), la calidad institucional y de sus gestores los políticos resulta alarmante. Sólo es suficiente la comparación, para quienes por la edad y la ausencia de una formación cívica, no se lo permita.

Estamos en un círculo vicioso, la política de los partidos mayoritarios “es” para una determinada élite, responda al partido que sea. Se terminaron los viejos ideales del “Bisonte” Alende, Raúl Alfonsín, Guillermo Estevez Boero, Antonio Cafiero, Leonildo Bitel, Rodolfo Muriel, Luis Parra, Ernesto Algaba, Lidia de Sarasín; Mario Verdú. etc. Hoy no hay más confrontación de ideas, sólo de espacios de poder.

El pasarse de un partido a otro por un cargo, o dentro de un mismo partido de un sector a otro no escandaliza a nadie. El término “Borocotización de la política” empleado luego de la deserción del legislador Lorenzo Borocotó a otro espacio a poco de obtener una banca, cayó en desuso, por un simple motivo: hoy es normal, lo vemos a diario. A nivel local sobran los ejemplos.

Borocotó tuvo que abandonar la actividad política y hasta su profesión en los medios, pues la sanción ética social fue lapidaria. El mismo personaje en la Argentina de hoy, sería visto inclusive como un astuto político por muchos. Si hasta en esta misma ciudad hemos visto políticos que amenazaban pasarse a otro partido sino lo ubicaban en una determinada posición en una lista (el “fin de las ideologías…” de la modesta Pampa Gringa).

La política dejó de ser una vocación para pasar a ser un medio de vida cómodo y que los acerca al uso y goces de los privilegios del estado. El contribuyente o el simple ciudadano ve este triste espectáculo con molestia y desilusión. Sí sabe que debe trabajar seis meses del año nada más que para pagar el déficit fiscal, del que un porcentaje importante lo compone el “gasto político”, o si se quiere “de los políticos”.

La realidad

Sería bueno hacer una encuesta y preguntar a la población en general si conocen quienes son los candidatos y quienes terminan su mandado. La clase política probablemente se llevarían una sorpresa.

Pero como votantes y votados no aprendemos: “…siga el baile, siga el baile…” o el equivalente al candombe del maestro Alberto Castillo y como se titulaba un genial programa cómico televisivo, seguimos con “Cha cha cha en el Titanic“

Fuente: Rafaela Informa pm